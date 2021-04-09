占士法蘭高被亞裔女星舊拍檔爆性罪行

荷里活男星占士法蘭高（James Franco）於2018年因被他任教的五名演藝學校的女學生指控性侵而令事業受挫。雖然案件於2月時庭外和解，但昨日有1名亞裔女星Charlyne Yi於社交網站發文指控占士曾搞細路！

曾與他在電影《荷里活爛片王》（The Disaster Artist）合作過的她留言指占士有很長「捕獵」兒童的歷史。她留言說：「當我嘗試違反法定合約並辭演《荷》，係因為占士法蘭高係性愛獵食者，佢哋嘗試用更大嘅角色嚟賄賂我。我當時喊並同佢哋講呢個完全違背我想要嘅嘢，我感覺到同一個X街性愛獵食者一齊工作好唔安全。就喺我聽到佢（占士）最新性侵幾名女人之時，佢哋有意淡化事件話法蘭高係獵食者係舊年嘅事，而佢已改變。。。」而她亦稱占士有很長「捕獵」兒童的歷史，不過她並沒有進一步具體地講。此外，她亦在貼文中留言指同片的影星亦即《荷》監製薛夫洛根（Seth Rogen）是幫兇，他絕對知道有關賄賂一事以及她為何要辭演。

查實今次Charlyne已非首次爆紅星的性醜聞，2018年她表示「邪神」Marilyn Manson有次探訪她有份演的劇集《House》劇組時，幾乎騷擾盡現場每一個女人，更將擁有菲裔與韓裔血統的她稱呼為「中國男人」。