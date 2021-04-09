5個必知　香水持久技巧

香水噴了不到半天就香味全失？可能是你噴香水的方法用錯了！快來學識這5個小技巧，讓香水更耐用更持久吧！（互聯網）

相信許多女生都有噴香水的習慣，尤其喜歡在早上出門前噴一噴，讓自己被喜愛的香氣圍繞着，展開美好新一天。但大家可發覺出門噴香水時，明明全身都充滿香氣，但走到街上不久，香氣已消散得七七八八？原來香氣散得快是因為用香水的方法錯了。到底怎樣才可以令香氣更加持久？以下就告訴你一些小技巧！

1.土豪噴法：香水雨

想全身都散發香氣，卻擔心香水噴在身體多處部位，聞起來氣味會太俗？不妨試試香水雨的噴法－將香水噴在空中，讓它自然散落及均匀散布全身，就能夠散發淡淡香氣。不過將香水噴灑在空氣中，免不了會令香水流失及增加用量。如果不想太浪費，可在噴灑的時候舉高手，由上而下約45度向身上噴灑，就能讓香水更精準的噴在身上，令香味停留得更久。

2.重點噴法：搵啱熱點

將香水噴在脈搏跳動或體溫較高的部位，更有助香氣散發，而且選對位置可令一舉一動也散發香氣。這些部位包括常說的手腕內側、手肘內側、耳朵後方、頸後、胸前、腰部、腹部、大腿內側（膝蓋後方）及腳踝等。不過這些位置選幾個噴就好，全噴一遍的話香氣會過度濃郁。

3.另類噴法：借助外物

女士們擁有一頭飄逸秀髮固然加分，但如果走路時，每一步都散發髮香，就更加迷人。想秀髮飄香可以借助香水，不過有專家表示如果將香水直接噴在頭髮上，香水蒸發後頭髮氣味就會消失。反而把香水先噴到梳子上，再讓梳子穿過每一根髮絲更能持香，同時更容易控制香水用量。

我們也可以自製香包及補香工具放在身上。方法是先將棉花棒沾滿香水，再放落袋就可以輕鬆補香。另外，也可將香水直接噴在紙巾上，變成香包放入衣服口袋，就能為一身造型額外加添香氣。

4.香水使用小技巧

很多人習慣出門之前才噴香水，這樣其實不能使香氣持久。正確來說應當洗澡之後噴，等肌膚完全吸收再着裝，這樣就可以讓肌膚完全吸收香氣，也不怕香水染到淺色衣物上。想延香效果更好的話，建議在噴之前先塗潤膚乳幫助延長香氣。值得一提的是：將香水直接噴在身上，散發效果會比噴在衣服上好；另外，距離肌膚10~20cm噴香水，能更好的控制香水用量。

5.上班族留香法：改噴手腕外側

相信許多OL都試過以下情況：就是每次在電腦前工作幾小時後，手腕內側所噴的香水氣味都會消散得七七八八。原來是因為用電腦打字期間，手腕跟鍵盤互相摩擦太多所致。所以下次用電腦工作前，不妨將香水改噴在手腕外側，就能夠減少摩擦，延長留香時間。另外要提醒大家的是：在手腕上噴香水後，別再摩擦雙手，否則香氣會流失得很快。