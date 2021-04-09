【潮媽學嘢】何嘉莉：親子裝唔一定娘！

闊別樂壇18年的潮媽何嘉莉，沒有做歌手的期間，成為了專業造型師，育有3位小朋友的她，更是1位專業造型師媽媽。今集《行媽咇》她會教大家如何襯出親子裝而不失型格，同時分享2021年的「Must Not Have Item」，想知哪些服飾佩戴會出事，就立即去片！

對衣着服飾嚴謹的何嘉莉，小朋友的穿搭均由她一手包辦，她指有自己的喜好：「我並不是色彩繽紛的人，不過為了小朋友，有時都給他們色彩繽紛的東西。」只要上到何嘉莉的社交平台，就會發現她有不少親子裝的相片，她坦言：「我以前很抗拒親子裝這種事，甚麼沒有興趣，覺得很老土，不夠帥氣，慢慢覺得並非這樣，穿搭得宜又會很耐看。」

究竟選擇親子裝有甚麼要點，何嘉莉表示穿親子裝會以自己為先：「我會先選擇自己喜歡的風格，再將他們的東西配襯我。」主持人方太笑言，子女對於何嘉莉來說，都是「Must Have Item」。大家可能會以為，親子裝大都是穿一模一樣的服裝，不過她就很怕這種複製的模式，所以她有自己的一套：「例如我今天穿間條，小朋友都會穿間條類，不會是完全相同，但會有一些共通的元素，例如顏色、花紋。」

提到2021年的「Must Not Have Item」，何嘉莉心目中沒有一定不行，不過仍挑選了部分飾物，例如項鏈方面不宜太大型，而是主打精緻小巧，網狀、鎖鏈、扣形狀的飾物都比較流行。另外，她亦有提及扎染衣物在今年已過時，可能本身對色彩繽紛的衣物興趣不太，故此一向都沒有這類的衣物。