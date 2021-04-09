網民睇好邊位荷里活巨星成為美國總統

拜登：「佢同我爭做總統，問過我先啦！」（設計對白）

最近有網站做調查邊個明星最有機會於下屆即2024年當選美國總統，結果荷里活大隻佬男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）以近半成（46%）投票率當選！

而僅次於狄維排次席就是向來樂善好施的荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），她的投票率高達30%，而女名嘴奧普拉（Oprah Winfrey）排第3位。而最令人意外就是有「民選總統」之稱的奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）僅得22%投票率排第4位。

而其餘打入榜還有韋史密夫（Will Smith）、佐治古尼（George Clooney）、梅麗史翠普（Meryl Streep）、里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、羅拔迪尼路（Robert De Niro）和夏里遜福（Harrison Ford）等。有好多投票人士均表示相信名人會成為好的政客。查實摔角手出身的狄維自2016年已表示有意角逐美國總統，不過多年來都係得個講字。