長青旗袍　穿出獨特風韻兼顯瘦

中國旗袍可追溯清朝旗人的衣着而來，能穿出女士優美的線條和體態，打造東方女性美，受歡迎情況歷久不衰，更是成熟及成功女士的象徵。經過時間洗禮，旗袍亦由傳統變成時尚，廣受年輕人追捧。穿着時只要懂得竅門，無論高矮肥瘦都可以穿出韻味，一於請達人教大家如何穿出旗袍獨特風韻。

電影啟發靈感

來到中環一幢舊樓一個單位，推開大門，視線隨即被多套色澤鮮艷的旗袍所吸引，周圍還放置了流聲機、舊電影海報、商舖鐵閘等，處處流露出50、60年代的懷舊氣息，猶如時光倒流。多年前一套《花樣年華》，曾掀起一片旗袍熱潮，「20s貳拾年華」旗袍店主理人Pandora受到戲內主角穿旗袍啟發，開展了旗袍租借、售賣和拍攝等服務。

店內有逾230款旗袍，花款不同，尺寸由加細碼到超加大碼齊備，Pandora介紹道：「傳統的旗袍布料較挺身，側邊和前襟都有花鈕，企領是必需的，讓頸部修長，裙腳會有尖角的衩邊，圖案多為花卉、刺繡等傳統配搭。」

剪裁款式展美態

年輕客人蔡小姐和霍小姐選擇了傳統圖案款式，配上微曲髮型和飾物，搖身一變成為50、60年代的女生。為了讓女士們容易穿戴，Pandora指部分改良版會以拉鏈代替鈕扣，還會添加手袖等，方便穿起來時略為遮掩小瑕疵。如何知道旗袍是否合身，可以留意以下數點。「穿起旗袍，要夠貼身卻不能過緊，還要看看腰後的布料要貼近身體，這樣才可展現漂亮的胸形。」

由於每個人體形各異，故揀選旗袍時需因應個人需要而挑選合適的顏色與圖案。「如皮膚白裏透紅、身形修長的，基本上穿甚麼款式也好看，一般淺色旗袍配碎花圖案已很合襯。若本身略為豐滿的話，建議選一些深色配襯大花的圖案，這樣才能顯瘦。」

設計與時並進

旗袍設計與時並進，好似擁有個人品牌Yi-ming的服裝設計師蔡毅明（Grace）對設計旗袍情有獨鍾，她改良的旗袍以年輕化和時尚化作宗旨，擅長以流行元素融入傳統設計，本土小食蛋撻、麻雀或各式招牌等都可變成旗袍圖案。另外，細位如企領、花鈕、布料都會經微調，Grace解釋：「傳統企領較高主以為凸顯頸部線條，部分人的頸不夠長，反而有機會在視覺上讓頸部變短，故有時可調整企領高度。至於花鈕，則可以變成珠鈕或玉鈕等營造復古風，又或選用金屬物料加添時尚感覺。」

布料方面，Grace愛用富彈性的物料，穿上後緊貼肌膚而不覺繃緊，她笑言：「只要在腰部加些摺位，孕婦也可以穿得好看。此外，利用不同布料作拼湊，也有意想不到的效果。建議大家按個人優點來揀選配搭，如旗袍的長度應在膝蓋上，能顯腿修長及年輕，身形較圓潤的可選A字裙款，臀部不易顯得肥大。」配搭方面，如以高辮代替傳統的髮髻或復古的大波浪髮型，淨色的布料可配襯金屬飾物，甚至可以穿上波鞋，打造另類風格。