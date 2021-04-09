有覺好瞓！Gadget智好眠

人生約有三分之一時間在睡眠中度過，瞓得唔好除影響心情，仲會對身體造成各種痛症。針對都市人失眠問題，不少廠商都推出專用Gadget，若閣下長期有對「熊貓眼」，就要睇睇！

遮噪睡眠耳塞

Bose早於2018年出過一款遮噪睡眠耳塞，事隔3年第二代近日上市。新一代升級了遮噪效果，並加入了20款遮噪音效，可針對不同噪音頻率如鼻鼾聲、電器運轉聲、腳步聲等進行遮蓋。它同時備有20種「自然景觀」音效及10種放鬆音調，幫助用戶緩解壓力。結構方面，每邊耳塞僅深6mm，藉此減低與枕頭接觸時的不適感，表面防摩擦塗層避免與布料產生摩擦聲。耳塞提供3種尺寸，並符合IPX4防水防汗要求。

睡眠追蹤手環

Fitbit智能手環Ace 3專為6歲以上兒童設計，配備睡眠追蹤、就寢提醒及靜音鬧鐘功能，幫助子女養成貫徹一致的睡眠習慣，讓他們有足夠時間休息。用戶更可透過專用App的「Family Face Off」功能，與親友較量運動及睡眠數據。手環提供超過20款錶面，支援游泳防水，電池續航力長達8天。

遮光加熱眼罩

來自美國的Dreamlight Heat Mini是一款全遮光溫感助眠加熱眼罩，只有50g重，3D凹槽設計幾乎適合所有面形，並配備專利遮光技術，鼻梁部位不透光。它啟動時會為眼眶至太陽穴進行加熱，緩解疲勞兼去除黑眼圈。內置智能安全芯片會在熱敷30分鐘後自動斷電，保證安全。