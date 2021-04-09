【15年後再合作】謝天華笑林文龍：你得罪人多！

亞洲心動娛樂（AMM）副總裁林文龍日前與好友謝天華作客音樂節目《限聚音樂Hear To Feel》，2人不但暌違15年再度合作，還首次在節目上同台開金口，期間更摸住酒杯大談湊女經，以及細說演藝路上不為人知的笑與淚。

入行超過30年，林文龍和謝天華的演藝起點雖然不一樣，但都同樣捱過苦過。文龍憶述從訓練班畢業後，曾當了2年的跑龍套：「古裝片一定飾演衙差，我試過在《太平天國》同時扮演四個角色，演完清兵、再演舉人和死屍，因為公司計算很精準，臨時演員以日薪計算，訓練班的人拍幾多日都係一樣薪酬，所以我哋好好用。」天華也坦言，從歌手轉型為演員的過程中，曾為了演出機會，做盡不少奸角：「例如姦淫擄掠、打女朋友、變態殺人犯等等，我唔介意，乜嘢角色都做，最重要係演出機會。」

提到工作路上的樽頸位，天華坦言試過9個月零工作，每天無所事事，也因而影響情緒：「當時唔係好想見人，最後我揀咗一個星期六，去到銅鑼灣最多人嘅三角位，行入人潮當中，慢慢就好番啲，算係自己救番自己。」文龍亦表示年輕時個性剛烈火爆，吃上不少苦頭：「低潮時，人哋會覺得少一個對手，佢就多一個機會，當下我係深深感受到呢句說話。」天華聞言也認同好友率性，更笑指對方是「娛圈奇葩」：「簡單嚟講，你當時就係得罪人多、稱呼人少，其實你喺呢個圈生存到，真係一個奇迹。」文龍隨即表示自己經常還神，場面搞笑！

近年不少星二代跨足影視界，表現備受關注，問到2人會否支持子女入行，他們卻各持己見！愛女心切的文龍不但即時say no，更搞笑表示拒絕提名女兒林天若參選港姐：「目前為止我覺得我個女應該唔會（入娛樂圈），因為佢個性內斂，喺學校着泳衣上游泳堂，佢都唔係好想，所以佢見到人哋參加《香港小姐》，都會擰晒頭。」

天華則表示會放手讓仔仔嘗試，不過談到若然女兒擁有港姐夢，他即爆笑秒回：「我唔會做佢提名人㗎！不過如果佢想拍戲，我諗都會畀佢試吓。」同時表示兩公婆在育兒上有共識，相當重視與子女的溝通，所以一家人無所不談。