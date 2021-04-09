LoL手遊激鬥　全民Phone玩

提起MOBA遊戲，《英雄聯盟》（League of Legends簡稱LoL）一定無出其右，最近其手機版《英雄聯盟：激鬥峽谷》終於在香港開服，沿用5v5對戰玩法，只要把敵方防禦塔及主堡摧毀就為之勝出。地圖還原了電腦版的大部分設計，玩家熟悉的符文、地形、元素飛龍、果實和預示者，都可以在手機版找得到。經iPhone 12 Pro上試玩，發現介面以繁中顯示，模組與美術圖案均是重新製作，角色動作、絕招都清晰細膩，表現明顯比同類手遊高。若手機效能較低，可以調低畫質以開啟60fps幀率，這樣流暢度會大有改善。

針對觸屏操作，遊戲提供雙搖桿介面，並保留4大技，同時提供「頭像鎖定」、「自動追擊目標」、「英雄中心視角」等操作配置，玩家可按習慣進行微調。手機版初登出角色逾40個，包括人見人愛的阿璃及新英雄瑟菈紛等，所有角色的特技均忠實還原，惟留意近戰系在篤芒下較難發揮，建議初心者先由射擊系開始。

同場加映：夏季賽5月開打

為慶祝《英雄聯盟：激鬥峽谷》在香港推出，Talon Esports將夥拍csl及數碼港合辦「Icon Series香港地區夏季賽」，比賽於5月1日至6月20日以線上形式舉行，並於4月16日起接受報名，來自東南亞8個區域的玩家將展開激鬥，爭奪總值超過20萬港元的獎金獎品，詳情可瀏覽網址 talon-x.gg 。