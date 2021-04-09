爆笑場面驚喜曝光！陳家樂岑珈其朱栢康好啱Key

由陳茂賢執導，陳家樂、衛詩雅（Michelle）、談善言（阿談）、朱栢康（朱康）、岑珈其、楊偲泳（Renci）合演的英皇電影《不日成婚》，上映前榮獲2021年「金馬奇幻影展」垂青，被列入「喜劇萬花筒」單元項目，成為本屆唯一一齣入圍的香港電影，繼而再被選為本屆「芝加哥亞洲躍動影展」的閉幕電影，備受國際影展重視及肯定，《不》更被譽為「近十年來最成功的本土愛情喜劇」！

《不》片笑點密集，為香港近年罕見的本土瘋狂喜劇，其中被公認為引爆哄堂大笑的驚喜場面，首推朱栢康所飾演的灰熊，想傳短訊暱稱談善言所飾的惡妻Jenny為「傻瓜」，誰知不慎打錯了「傻X」，兩位兄弟陳家樂（飾演阿佳）及岑珈其（飾演阿健）於群組看到兄弟「有難」，不禁在身旁替灰熊加油打氣，希望他能及時撥亂反正，場面既緊張又爆笑！

家樂笑言，從接到劇本、圍讀、排戲，以至現場埋位，拍攝這一場戲時，他與朱康、珈其都很難忍笑：「實在笑得有點過分，導演想極力控制場面，所以正式開機時，我們都要盡量忍笑，反而這場戲NG不算太多。」人生如戲，原來戲中這個打錯短訊的笑話，就出現在家樂身上，他自爆：「直至這一刻，我都不太懂得去打這個『瓜』字，跟戲中的灰熊一樣，惟有先打個『X』字，再搜尋個『瓜』字，慶幸未試過不小心忘記刪去個『X』字，但已感覺這個笑話好真實！」而《不》片成功，家樂表示要歸功於導演：「我也想不到大家咁啱key，導演的安排好好，埋位前花了幾個月時間排戲，又替我們相約飯局，傾吓劇本、講吓無聊嘢，將氣氛保持得好好，於是只要3個人走在一起，不需要怎麼培養默契，好自然就有這種情緒，直接將我們的相處之道演出來！」

兄弟同心，朱康亦贊同家樂的看法：「我們本身早已認識，一埋位，大家自自然然好放得開！」朱康記得，拍攝打錯短訊這一場，導演剛巧提出「忍笑龍虎榜」比賽，最不能忍笑的一個，將要接受大懲罰，萬歲請食飯！他推測，家樂會是「請客」大熱：「因為他是一個誠實的好孩子，每次都會主動招認自己忍不住笑，我跟珈其相對較為狡猾，總會辯稱這是劇情的一部分，不過家樂漸漸吸取教訓之後，也學懂和導演說，忍不住笑是他的演技！」

跟搞笑高手朱康鬥戲，初試喜劇的談善言直指有壓力：「我會擔心跟不上他的節奏、反應，但他很好，事前我們會溝通清楚，有一種信任存在，令我可以放膽去演，不用過分擔心，因為我相信他怎樣都會接得住，碰撞出來的火花，會有意想不到的喜劇效果。」可曾試過出現類似灰熊的手機蝦碌事件？她說「試過不小心觸碰到電話，誤打給一位不相熟的前輩，想掛線，手機竟突告失靈，幸好沒有人接聽，之後我急急傳短訊給對方致歉。」