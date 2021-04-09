摸Pat兼摸下體　韓團OnlyOneOf新歌玩HeHe吸同志粉絲

韓國男團OnlyOneOf於2019年出道，但一直未獲得大眾關注，而組合昨日推出的新歌《libidO》就玩男男互摸，似乎是有意吸納BL迷及同志粉絲。

MV中有成員大晒肌肉，又有擁抱及互摸的場面，基味甚濃，他們昨日在Mnet音樂節目《M Countdown》表演新歌，公開大尺度舞步，除了有令人聯想到SM的綁手動作外，中間更出現摸Pat和摸下體的舞步，相當大膽。

「libidO」的意思是性本能和性衝動，成員KB在回歸騷上介紹歌曲時表示：「這個本來是大家都覺得是禁忌的主題，從以前開始就有不少藝術家創作關於人類的作品，而OnlyOneOf就是將人類最原始的東西昇華為音樂。」

不過不少網民都對OnlyOneOf的新歌舞蹈表示反感，留言說「大可不必」、「看得我好尷尬」、「這不是19禁（19歲或以上人士方可觀看）嗎？為甚麼可以通過電視台審查？」、「這是把K-POP變成BL嗎？」，但有網友認為演出有新鮮感，海外粉絲亦普遍表示支持，有同志網友就留言說：「OnlyOneOf肯定會紅的！」而成員未有因為惡評而感到不開心，今日更向記者表示對新歌成為話題感到很驚喜，希望大家能從美學的角度去欣賞他們的演出。