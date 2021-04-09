鄭俊弘炒蛋冇熄火離家　何雁詩險送命

歌手鄭俊弘（Fred）及何雁詩夫妻檔現身電台受訪，表示是首次一同接受電台訪問，期間大爆瘀事，其中阿詩自爆：「試過有次入咗行之後喺車換半截裙，但未拉好拉鏈，一落車成條裙跌咗落嚟，嗰度仲要係廟街，希望冇人發現，嗰陣好驚。（成為人妻之後有冇咩瘀事？） 試過差啲燒咗個廚房，煎牛扒啲火上到去抽氣扇，個木櫃都有煙熏咗嘅感覺。」Fred又自爆：「我近排試過炒蛋，但唔記得熄爐就出咗街，阿詩仲喺屋企瞓緊覺。」阿詩即笑言：「覺得佢係有心想結婚後攞遺產。」Fred即謂：「好彩冇事。」

講到Fred約滿星夢，可會再簽唱片公司？他表示：「嚟緊會簽唱片公司，依家仲傾緊， Management仲係TVB，所以新公司就由樂小姐負責去傾，依家都差唔多。（會唔會簽番星夢？）唔會。」自由身的阿詩就表示下周會出碟，全是自己一腳踢：「包括做歌同admin嘢。（想唔想簽番公司？）最緊要係同我音樂諗法要一致，同埋肯投資音樂，無論星夢或者其他公司都可以傾吓，星夢都好初步傾過，但我都未諗好。（會唔會兩公婆一齊簽同一間公司？）冇特別有呢個意向，但如果夾到都唔排除。」