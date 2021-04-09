清晨3點煮早餐？被奶奶逼食青蛙？林依晨發千字文澄清

台灣女神林依晨不論婚前婚後都一樣零負聞，更獲網民大讚係「台灣僅存好媳婦」，同老爺奶奶感情勁好，絕無婆媳糾紛，林依晨老爺嘅好友、資深電影人姚經玉曾喺網上發文：「全家住在一起，無論拍戲到多晚，甚至凌晨，林依晨永遠6:30起來跟他道早安，然後做早餐陪他吃，並於7:30在門口恭送他上班後，才回去休息，結婚以來天天如此。」而最近網上更瘋傳「林依晨時間表」！

有指依晨每日早上4點30起床做家務，6點準時向老爺奶奶請安，唔少網民都心痛佢：「豪門生活太卑微！」又同自己比較，笑言：「還有1小時9分鐘林依晨就要醒了，可是我還沒睡」、「林依晨都已經起床6小時了，我不努力還像話嗎？」等等，仲傳出老公帶嫩模回家、被奶奶逼食生青蛙養身等，面對各種傳言，依晨罕有回應及上載同老公、老爺奶奶合照，以「我不卑微，他也不渣」為題寫下長文，澄清6點誤會，捍衞家人！

關於第1點清晨3、4點起床煮早餐畀老爺奶奶，佢笑言：「我記得我公公不是從事農漁業啊！到底這麼早起床要幹嘛？！」佢又透露全家人早餐由始至終都係奶奶煮，又直言瞓到自然醒好耐啦，就算頭2年試過做「印象中的好媳婦」，但因為工作行程同家人唔同，所以都放棄咗，頂多最早都係7點起床！

第2點係「老公帶嫩模回家」，佢笑言：「家裏勉強能稱得上嫩模的就只有我了！」仲有隻黃金鼠…第3點「只要我不在台北的時候你隨時可以回娘家⋯」，佢解釋只係指回娘家「住」！第4點「林依晨竟然從未在她老公面前放過屁」，佢表示當時被傳媒問及此問題時，回應係沉默，但被扭曲成點認，所以老公林于超都好委屈，更陳述老公說話：「他們是不是不知道你都用臭屁攻勢攻擊我？怎麼你體貼我跑去外面放，我反而被人家說是大男人？」

第5點就係被指「婆家要求我吃生青蛙改善體質」，佢更強調係「大誤」，笑言：「我的最愛是青蛙下蛋（珍珠/粉圓/波霸），絕對不是生青蛙🐸，也從來沒吃過！」最後1點「豪門媳婦卑躬屈膝」，佢坦言唔係嫁「豪門」，但絕對係「好門」，當佢係親生女般疼愛，佢唔希望令家人蒙受了不白之冤，所以決定企出嚟澄清！