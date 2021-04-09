涉恐嚇蔡卓妍！女粉絲庭上自辯：我鍾意佢點會咁做

藝人蔡卓妍（阿Sa）的女粉絲因不滿偶像懶理社交網的「假阿Sa帳戶」，女粉絲涉嫌刑毀與恐嚇，案件今日於九龍塘裁判法院續審。女粉絲在庭上自辯稱，覺得阿Sa唱歌幾好聽，人品亦不錯，故成為阿Sa粉絲，又稱很多人都在網上亂說話，不知後果如此嚴重，更強調：「我鍾意阿Sa，點會恐嚇佢！」

被告趙凱怡（31歲）涉嫌在去年2月24日在筆架山道6號屋外損壞一塊木板，並於去年3月2日或之前某日威脅蔡卓妍及其男友石恆聰，（指稱會）使石恆聰與胞妹石佩藍之財產及筆架山6號屋損壞，意圖令他們受驚。被告自辯時有透露，她讀小學已被診斷有學習遲緩、智商較低，有自閉症及亞氏保加症。對於涉嫌在2月24日被告在筆架山道的木板寫字，她解釋因沒帶紙張，只是想通知阿Sa被人冒充，而被告亦涉嫌在阿Sa的社交網留言恐嚇「唔講真話就上去大屋放火」，另在自己帳戶標籤石恆聰，寫下「信唔信我聽日去筆架山道6號劃花你木板」被告就解釋不會妒忌石恆聰「因為佢都唔係我親戚」。

辯方結案陳詞稱，阿Sa是被告偶像，石恆聰則是阿Sa男友，被告愛屋及烏，不會恐嚇兩人，被告智力與正常人不同，且以為在木板塗鴉，其後仍能清潔。裁判官葉啟亮將案件押後至下月5日裁決。

案件編號：KCCC746/20