翟威廉借場畀麥貝夷開P　馮鎵瀠嘲似張致恒撐姊妹

歌手麥貝夷最近在網上爆舊愛性伴侶數量多得驚人，前香港先生翟威廉（William）頓成嫌疑人物，他近日出席公開活動強調兩人沒拍過拖，自揭身邊有不同國籍的「伴侶」。麥貝夷昨日受訪問繼續狙擊前度，直斥對方是遇過「最差勁嘅賤男」，更大爆他與其朋友也有一腿。網民剝住花生睇新聞，有人同情亦有人嘲笑她自作多情，受事件牽連的裕美則認為她要去求醫。

William一直否認兩人關係，但有指麥貝夷年初生日時向他借場，在其於佐敦開設的酒舖內開Party慶祝，好像在「主場」招呼朋友。當日是座上客的馮鎵瀠（Naomi）則戥好姊妹不值，代出頭鬧爆男方，稱要為好友討回公道，希望他好好反醒做錯了甚麼事，指他如果覺得自己沒有做錯，也不用透過朋友要求麥貝夷為他澄清，希望他不會變成另一個張致恒。

被裕美叫睇醫生的麥貝夷，回覆東網說：「多謝佢關心，有心。其實香港都有好多人有情緒問題的都市病，我和他們一樣每天也努力為我們的生活帶來正能量。我也正面地接受治療，康復中…期望大家將來看到更加好的我。」並叫同路人一起加油！

麥貝夷指前度曾偷食她的好姊妹，有傳她所說的好姊妹其實是落選港姐、前As One成員陳宛澄，對此，麥貝夷亦沒有否認，只叫大家不要亂猜！消息還指麥貝夷前度拍拖時，對方竟背着她帶其他女仔到屋企，陳宛澄便是其中一個，而裕美一直陪着麥貝夷，並介紹好友Edmond給她認識，2人拍拖更到談婚論嫁階段，不過麥貝夷最後選擇與舊愛「翻撻」。