【美女饕廚】巴黎意大利餐篇

今次介紹一間在法國巴黎15區的意大利餐廳──Le Grand Venise。由1920年第一代負責人的Piprels，一直至現在第三代，已有一百年歷史，是一家老字號餐廳。餐廳裝潢設計和色調裝飾充滿着80年代的懷舊氣息，既優雅又溫暖。

踏入這裏，我和好友就是要享受美好的時光並花些時間品嘗一下。從一開始，就會被大量的開胃菜所吸引。先來小櫻桃番茄配自家製Burrata芝士，充滿極濃郁的奶香，軟滑細膩，是我最愛的軟芝士之一，沾點黑醋和橄欖油來吃，令層次昇華！

另一道菜是蔬果菜盆栽，由一堆新鮮蘿蔔、西紅柿、茴香組成，與意大利藍芝士Gorgonzola一起吃，質地柔軟，先帶來不辣的紅椒香氣，最後帶出鹹香的餘韻，是非常醒胃美味的冷盤。

然後到主菜，是意大利麵，有3款不同風味，Chef Jean Louis Piprel使用傳統製作「In Casa」意大利麵，煮至Al Dente，混入祖母流傳下來的獨家調味醬，搭配季節性蔬菜，散發出簡撲而誘人的新鮮感。

到甜品了，是一座巨型的焦糖冰淇淋，非常吸睛，侍應在我們面前一下一下地把雪糕挖下，再淋上焦糖醬和杏仁片，是一種奇觀華麗的服務。另外，還送上烤焗焦糖杏仁和自製果醬，使整道菜變得不平凡，成為這裏的特色菜式。

饕廚貼士：自家製健康雜莓果醬

先把藍莓和士多啤梨洗乾淨，然後把水瀝乾，士多啤梨切開4份，然後加入冰糖和新鮮檸檬汁，先以細火慢煮，水果受熱後會釋放出水分，所以不用加水，再轉中火熬煮並溫柔地攪拌，見到開始冒泡後可以轉回細火，期間需要不斷輕輕攪拌才不黏鍋底，等待水分蒸發至七至八成即成。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）