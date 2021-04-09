馬國人參東革阿里　食咗性慾強？

講到壯陽植物，近年冒起嘅東革阿里真係話題性十足！東革阿里名字嚟自馬來語「Tongkat Ali」，學名叫「Eurycoma Longifolia」，係一種主要喺馬來西亞生長嘅長綠樹，食用部分係根部，唔止有「馬來西亞人參」嘅稱號，仲喺壯陽方面有突出嘅表現呢！

強項1

促進睪丸酮分泌

睪丸酮係促進男性性功能嘅重要賀爾蒙之一。有研究報告指，服用東革阿里約一個星期，雄性性激素DHEA水平可26%，3個星期後可提升47%。與此同時，抑制雄性激素嘅蛋白球SHBA則喺一星期後下降36%，3星期後下降66%。亦有研究人員曾經搵嚟30位唔同年齡層嘅男士做實驗，佢哋喺服用咗東革阿里（約100mg）後，睪丸酮嘅水平得到明顯提高！

強項２

提升性慾

馬來西亞有研究發現，喺服用東革阿里後，男士嘅性慾平均提高91%，性功能亦提升73%，據相關報告推論，呢種情況好可能同男性性激素水平提升有關。

3種顏色有分別

東革阿里嘅顏色主要分為黃、黑同紅，三者具有壯陽作用之餘，仲有其他功效，其中黃色能紓緩痛風、前列腺炎；黑色對腎虛、暖子宮、關節炎有作用；而紅色則有治早泄、陽痿、不育等功效。