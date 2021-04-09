千年天珠傍身！張韋怡半年使6位數鑽研水晶陣

曾參選港姐的張韋怡（GoGo）之前與姑仔鬧上法庭，又一度小產不幸患上抑鬱症，近年她鑽研水晶、天珠，令她重拾正能量，心靈有所寄託，逐漸走出陰霾。

GoGo於2014年嫁入豪門，與老公Michael育有一名兒子Ashton，囝囝現已6歲，本來生活美滿，不過去年9月她入稟高等法院控告其姑仔誹謗，更令她不幸小產。面對小產之痛，她身心受創，後來經朋友請了天珠給她，希望助她提升正能量。半年前她更開始鑽研水晶，令心靈有所寄託。她受訪時不諱言：「上年經歷過好多嘢，係人生一大陰影同創傷，患上情緒病後，我一度嚴重到甩頭髮、心跳、手震、失眠、易怒同有輕生念頭，不過同自己講要理智面對，好朋友楊卓娜同我傾偈、鼓勵我，叫我停藥同搵啲開心嘢轉移視線，之後我正式接觸天珠，導人向善嘅信念同宗教能量畀到我支持，令我有精神寄託。天珠係好難求，而且價值不菲，有緣先可以收到返嚟！」

畀囝囝戴住定驚

GoGo擁有的天珠由西藏求回來，她指全都有過千年歷史，對她來說是正能量載體，每粒都有不同價值，GoGo亦送了給患病的父親及囝囝，她說：「囝囝上年同我一齊經歷好多嘢，逼住佢成長，但亦都存在陰影，佢好怕黑，有時佢驚，我就畀天珠佢戴，佢就好安心，係一種信念。」

及後她再專研水晶，半年內已豪花6位數字買入不少。她指水晶是天地孕育千年的大自然石頭，具有一定的能量場、磁場，認為只要選擇到適合自己的能量，便能增加磁場令自己強大。