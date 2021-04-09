神級Body對決　松嶋詠美Vs林夢

相信最近都有唔少人入戲院睇戲，睇吓兩隻神級怪獸點樣打到毀天滅地。提到神級，日本寫真界就有兩位寫真女神俱被譽為擁有「神級BODY」，一個係松嶋詠美，另一個就係最近再次活躍寫真界嘅林夢喇！

奇迹9頭身

相信睇日本寫真多年嘅朋友，應該都會發現依家嘅女優上圍有愈來愈大嘅趨勢，但係大還大，佢哋嘅平均高度就似乎冇高過，身形普遍屬於嬌小型。不過，喺眾多當紅嘅寫真女優當中，都有唔少生得高挑，好似松嶋詠美就係知名嘅「9頭身」美人，意思即係頭部同身材嘅長度比例為1比9，反映出其5呎6吋高度嘅身材高挑感相當強。

詠美夠晒高，雙腿又長又靚，美股仲要係形態誘人嘅蜜桃臀，所以拍寫真時最愛做「影后」。不過，其實佢嘅上圍亦極度吸睛，擁有一對極品G奶，形態、質感同色澤都極佳，難怪詠美被稱為「奇迹之神級Body」！

見到詠美身材咁正，可能有人會想手多多，但係大家千祈唔好咁做，因為「郁親手就聽打」，原因係佢睇得又打得，近期更熱衷打野戰，從其社交網睇到嘅照片，可以見到佢拎起氣槍個樣威風凜凜，咁放低枝槍又點呢？詠美亦有練習K-1空手道格鬥技，尋常男人想埋佢身真係唔旨意呀！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎6吋

三圍：35G-24-35

百大美人

能夠有資格同松嶋詠美比併嘅女優真係少之又少，林夢就係其中一個。今年25歲嘅佢，氣質綺麗又嬌艷，雙眼水潤明亮又帶神采，真係電力十足，就算係透過螢光幕欣賞，都要小心畀佢電到暈得一陣陣呀！因為美貌絕色，所以連續兩年獲選為「世界最漂亮面孔100人」。

佢同身材同樣美不勝修，身高5呎6吋，一雙修長美腿令愛腿之人着迷，雖然上圍冇詠美咁大，但係胴體比較纖瘦，加埋22吋蛇腰，令上圍顯得更加激凸，對F奶唔會比詠美嘅G奶輸蝕，所以亦有「神級Body」之稱，同時亦有「新世代之纖腰女王」稱號。

林夢曾經做過賽車女郎，而且好威水，喺多個車女選美比賽中都成功獲選，最叻嘅一次係喺2018至2019年度嘅一屆年度賽車女王大獎當中奪得冠軍。得獎之後，佢走返去做辦公室女郎，同時兼職做模特兒，到最近先再次活躍於寫真界。此外，佢喺藝能界亦愈來愈多工作，例如最近被邀請成為電台節目《劇團森巴嘉年華》嘅主持。

Profile

年齡：25歲

身高：5呎6吋

三圍：33F-22-34

第1回合

鬥身材

松嶋詠美同林夢兩個高度相同，上圍尺寸亦差不多，而且飽滿彈手，林夢身形比較纖瘦，不過詠美嘅胴體就肉地結實，令身材睇落健美感十足，要比邊個吸引啲，真係諗爆個腦呀！所以都係打和啦！

第2回合

鬥銜頭

兩位女優都有神級Body稱號，松嶋詠美喺寫真界多個選舉都贏過唔少獎項，而林夢喺賽車女郎界亦獲獎不少，不過最近林夢又多一個銜頭，就係「富良野觀光親善大使」，反映出佢嘅形象夠正面，足以代表家鄉富良野擔當要職。

第3回合

鬥曝光

林夢最近再次活躍起嚟，仲好勤力咁為雜誌拍寫真，但係論曝光率就一定唔夠松嶋詠美犀利喇，因為佢除咗幫娛樂雜誌拍寫真，近年亦為野戰愛好者雜誌做模特兒，更加出席好多攝影會活動添！