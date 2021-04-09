胡諾言珍惜與陳山聰兄弟情　想Friend埋下一代

熱愛跑步的胡諾言（胡仔），近年與一班圈中好友陳山聰、姚子羚等組成Crazy Runner，平日經常相約一起跑步，最近3人還於無綫新劇《大步走》合作，可是胡仔卻飾演大企業CEO，跑步戲份寥寥可數，笑言望劇集反應佳開拍續集，到時再自薦加插多點跑步戲。

互相見證大個仔

與山聰同場戲份不多，令胡仔更加珍惜：「同佢有晒默契，好多嘢唔使講，嚴格嚟講佢係我師兄，當年一齊做綜藝，後來佢喺劇集有啲成績，我就行先結婚生仔，佢仲係我兄弟團添。到中段佢有啲故事，大家少咗接觸，之後到佢出返嚟又一齊拚博，睇住佢改變，之後仲做埋人哋老公同爸爸添！」

胡仔自爆當年成功追到陳琪，即火速向山聰報喜，感情好到不得了，轉眼間如今各自有家庭，並育有下一代，問到會否想他們也能延續這份友誼？胡仔說：「都想係咁，今年新年佢哋嚟我屋企拜年，我仔同佢個仔影咗張合照，仲有話10幾年後兩個小朋友一齊跑步，意義一定好特別。」

與姚子羚冇得錫錫

於《大》劇中，胡仔與子羚有感情線，甜蜜場口只局限攬攬，未有再進一步，他自言以往鮮有拍攝咀戲：「我初吻喺《與諜同謀》獻咗畀賴慰玲，當時演技太幼嫩，只係蜻蜓點水，上一次就係同湯洛雯喺《心理追兇Mind Hunter》入面，都係輕輕一吻。（太太陳琪好放心？）擔心都唔會話我知，佢都係演員，會知點投入角色，所以從來冇問，當然我都畀到信心佢。」

場地：台北·寬巷子@海港城