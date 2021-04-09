外表冷若冰霜嘅索女，對自信心強大嘅男性嚟講零舍有吸引力，原因好簡單，就係可以喚起男士嘅征服感。而自信可以挑戰呢種冰霜女神嘅男士，想體驗一下征服快感嘅話，今次介紹嘅呢3套作品，就一定啱晒口味！

娛樂性十足

睇見呢套由Elegant Angel推出嘅《It's A Brotha' Thing! #4》封面時，就即刻畀脫星Chanel Grey冷艷嘅外表所吸引，而片廠介紹作品時，就稱賣點在於四仔迷欣賞一眾外形冷艷嘅脫星，慾火被點燃後狂野嘅激情演出。搵嚟四仔界出名外冷內熱嘅Chanel Grey主演，加埋Sera Ryder、Isabel Moon以及Honey Lou三位冷艷脫星演出，佢哋唔單止外形迷人，床技更係各有擅長，絕對娛樂性及觀賞性十足！

主動出擊

有人問性格冷艷嘅索女有乜吸引力？當中嘅原因好難三言兩語解釋清楚，不如睇吓呢套由X Rated Films製作嘅《Super Stacked #9》，自己搵答案啦！由Susy Gala、Rachel Roxxx、Daphne Rosen以及Trina Michaels等脫星演出，故事講4位冷艷又高傲嘅索女，其實內心好想同男人曳曳。有一日，佢哋嘅慾火終於按捺不住，主動出擊去溝仔，被索女挑逗嘅男士梗係使出渾身解數，以最強嘅床技嚟滿足佢哋啦！

慾望爆發

縱然係冰山一般嘅美人，都會有情慾需要嘅時候，呢套由21 Sextury炮製嘅《Anal Teen Angels #20》，正係講呢個題材。由Evelina Darling、Kristi Fox、Sasha Sparrow同Alyssa Bounty等青春脫星演出，全片分為4個單元故事，當中以Alyssa Bounty主演嗰段最為有趣。佢同男瑜伽導師表面上唔夾，但原來佢暗戀咗對方好耐，而男方亦早被Alyssa Bounty嘅外形吸引。有一日，兩人共處時，幾下身體接觸後，Alyssa Bounty嘅慾望終於爆發，連場大戰一觸即發！

碟評

今次介紹嘅3套作品中，以《Anal Teen Angels #20》算係有啲劇情，加埋一班青春脫星，相信可以帶畀大家足夠嘅觀賞性，尤其係性感尤物Alyssa Bounty，值得一睇再睇。講到冷艷味道，《It's A Brotha' Thing! #4》同《Super Stacked #9》都係勢均力敵嘅作品，前者嘅狂野性愛演出，極具官能享受，而後者嘅豐富性愛技巧，加上挑逗性十足嘅呻吟聲，足以令大家心跳加速。