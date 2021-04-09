Angelababy學霸細佬　被爆特訓選秀入行

內地女星范冰冰的弟弟范丞丞，以及「劇后」孫儷的妹妹孫艷，先後「因姐之名」入行，近日有內地網民爆料指Angelababy的弟弟楊帆亦將出道，立刻引起網民熱話。近年練習生選秀騷在內地大行其道，孕育出不少人氣一時無兩的新星，而該網民言之鑿鑿聲稱楊帆將會參加選秀比賽，現正接受唱歌及跳舞訓練。

1996年出生的楊帆學歷不錯，現於南京大學商學院就讀，相比其他出道的練習生算是學歷高，可謂「學霸練習生」！是次傳出入行的消息，有網友認為學霸入娛樂圈，是非常浪費人才，又指楊帆的樣貌有點像泰國人；不過亦有網友認為他顏值高，不入娛樂圈才是浪費，笑言他可提高內地演藝人質素，而且有姐姐及姐夫黃曉明的強大背景，星途一定暢順。

姊弟曾合作MV

其實早年Baby和楊帆曾以姊弟檔姿態在幕前合作，於2012年為Baby主演電影《第一次》拍攝主題曲MV《都要微笑好嗎》大談「姊弟戀」。Baby說因弟弟性格內斂害羞，希望他有多點不同體驗，故以遊戲機利誘他拍攝。當時「處男下海」的楊帆已非常矚目，直至2018年再傳出入行的消息，惟Baby當時否認：「他說過不想做幕前的工作。」事隔3年再有出道之說，加上Baby方面仍未表態，空穴來風，未必無因。