【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月廿九戊子火成日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：嫁娶、開業、移居

忌：置業、買地、治喪

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、2、4、9

幸運顔色：紅

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座、雙魚座

白羊

交際應酬多，單身者易遇上有利事業的異性。

金牛

可從親友口中獲得商機，勇於嘗試將有斬獲。

雙子

正面的心態可克服困難，有利拓展人脈關係。

巨蟹

擅長察言觀色，能從別人口中得到有用消息。

獅子

收入與支出失衡，要控制購物欲，勿亂花費。

處女

有望跟心儀異性交談，猶豫不決將錯失良緣。

天秤

情緒不穩，多愁善感，獨處時容易覺得寂寞。

天蠍

人緣運不錯，可望在社交場合獲得工作靈感。

人馬

待業或失業者不妨出外走走，有助找到工作。

山羊

沒有甚麼瑣事纏身，可專注做自己想做的事。

水瓶

心情不錯，但身體狀態一般，宜注意休息。

雙魚

與人為善，有利拓展人脈，易獲友人關照。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）虎 財運旺

（跌）豬 麻煩多

鼠

精力充沛，工作效率高，從事市場銷售最有利。

牛

易得到貴人協助，宜趁機為未來發展養精蓄銳。

虎

財運上升，判斷力強，商機在眼前，好好把握。

兔

人緣極好，應變力強，能於職場上處變不驚。

龍

事業運上升，獲公司器重，可望一展表現才華。

蛇

中午過後運勢開始下滑，重要事宜趁早上處理。

馬

正財運佳，易有經濟方面的收益，利洽談生意。

羊

士氣強，信心足，愈是困難的事愈有興趣挑戰。

猴

運勢下降，行事要步步為營，多作檢查防出錯。

雞

積極的心態受到賞識，可為未來發展打好基礎。

狗

縱使工作上承受壓力，但保持信心就沒有問題。

豬

令人厭惡的難題接連發生，要戒掉大意的陋習。

【暢所欲玄】（術數學者黃譯加）

慎防口舌是非 化解小人滋擾

說話是一種虛無的東西，卻能夠徹底打擊一個人。若然長期受到是非困擾，或是遭小人刺激，絕對會使心情每況愈下，甚至作出不理智的選擇。因此，可以利用以下小秘訣，來避免捲入是非之爭。

今年的三碧祿存星飛到坤宮，即是西南位主是非、官災。三碧祿存星屬木，所以該位置不能再放置綠色的擺設或植物，以免增強小人及是非的傷害。建議可以用火來化解，盡量放一些紅色的擺設，或擺放黑躍石、龍龜，都有助避開流言誹謗，減低小人的氣燄。

另外，若然西南方是窗口位置，就要留意是否構成菜刀煞。倘若對面街的招牌直立而向着你家，就猶如一把菜刀，在刀口下當然心情大受影響，建議可以擺放八卦鏡及紅色擺設來化解。出門在外，亦可以在右手佩戴黑曜石、黑碧璽、黑髮晶來釋放負能量，並且減輕小人及流言蜚語的傷害。

最後，面對流言蜚語不要太在意，別為無關痛癢的事情煩惱。小人及是非雖然無處不在，但當你能夠無視、具足夠自信的時候，就能夠作出正確選擇，在困境中走出來。