東方日報C1：廖慧儀「空少」新歡登場　獵食斷正疑劈腿

落選港姐廖慧儀曾被指背男友搭上無綫藝員孔德賢，2人早前連番密會，露營摸黑「偷食」，但女方被爆疑一腳踏兩船，秘撻「空少」新男友，新歡更在網上洩「蜜」，公開與她拍拖的親密關係。

廖慧儀（Jessica）參選港姐時被封「狂野空姐」，有關她的緋聞是非傳個不停，曾經被爆背男友搭上無綫「後生仔」孔德賢（Danny），去年底她的前男友Sam疑情困墮樓亡，受盡千夫所指的Jessica自此閉關不見人，直至今年初才在社交網再次活躍起來，盛傳與Danny暗撻的她，卻爆出另有「空少」新歡，2人在網上互動洩「蜜」。

有人向本報爆料指Jessica的新歡叫Ronald，並提供他們網上的限時截圖，據知3月底時2人拍拖買漢堡包，Ronald先上載快餐店門外照，公然標示Jessica的社交網帳號名，之後2人分別上載漢堡包照，Jessica標明同一間快餐店，而Ronald更不避嫌在照片上寫上「拍拖」，擺明宣示主灌，公開戀人關係。

據知Ronald是一名空少，跟Jessica做空姐時已相識，以往經常孖住一齊飛，既是舊同事也是好友，當Jsesica參選港姐時，Ronald除了支持，亦落力幫她拉票，2人經常在網上互like畀心，Ronald更視對方為女神，知道她是「Burger控」，昔日孖住一齊飛時，已經常投其所好，陪她四圍食Burger，雖然她為了保持健美身形，近月頻頻做空中瑜伽又行山，但都忍不住「偷食」。

樣靚身材正的Jessica身邊一直有很多「兵」哥氹氹轉，雖然她跟孔德賢異口同聲否認拍拖，但早前2人被發現一齊在家中玩煮飯仔，又一同露營，親密關係不言而喻，不過Jessica「分身」有術，疑再次背仔密會新歡，Ronald不用開工時樂做跟得男友，不時陪她做瑜伽，又充當攝影師為她拍片，朋友間認定2人是拖友，再次鬧出三角關係。對於新歡公然在網上認「拍拖」，Jessica昨日回應時只說：「冇啲咁嘅事。」當追問與對方關係？為何寫上「拍拖」字眼？她則沒有解釋。

謝安琪粉絲

Jessica落選後簽約無綫本獲重用，率先被安排主持工作，又有份演出《歡樂滿東華》，但因舊愛輕生事件影響，其工作全部叫停，進取的她最近正式復工，專注展開其瑜伽導師工作。而Ronald的社交網有分享跟歌手謝安琪（Kay）的合照，原來是Kay的粉絲，Kay表示：「張相係歌迷會聚會嘅相，係演唱會後嘅分享會，有好多歌迷參加，現場仲有好多人。（你跟佢熟嗎？）只係歌迷會聚會見過。」

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