台灣高鐵服務員跪地安撫乘客爆紅　制服內竟藏超辣身材

唔少人都話「台灣最美的風景是人」，早前有網民搭高鐵時遇上突然事件，有位女乘客喺車廂內情緒不穩不停流淚，隨後1位女服務員上前安撫對方，時而蹲着、有時跪着，長達近1小時，期間更疑似感同身受，眼紅紅得想落淚，最後仲扶女乘客落車再交畀醫務人員！片段曝光後，唔少人都大讚佢好舉動暖心，封佢做「天使乘務員」，要求公司應該要加許呢位服務員，又話「這比網美，更美多了」、「善良溫柔的女孩怎麼都美」、「求認識」、「下次搭高鐵我也要來哭一下」、「我戀愛了」！

而最近，呢位服務員嘅社交網被網民剿出，原來佢叫An（安），有逾3萬追蹤者，不過重點係佢啲相！！！原來唔只樣子甜美，藏喺制服內仲有一副魔鬼身材，私下嘅佢經常以吊帶、小背心上陣，大晒「導彈Cup」咪咪及深長事業線，仲有長腿及翹臀，驚艷網民！

唔好睇佢工作模樣好文靜咁，其實佢相當好動，涉獵潛水、滑水、直立板、爬山、重訓、游泳、壁球、滑板、重訓等多種運動，絕對唔係得個殻！除咗理想當然吸引一大班男網民吹捧畀Like，就連女網民都表示羨慕，直呼：「好美！太辣了！」果然係「真．台灣最美風景」呀！

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