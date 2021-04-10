千色Citistore旗下之C生活　首間優質家品專門店隆重開幕

【營業資訊】生活在一個節奏急速的城市，我們習以為常以有限的時間滿足生活所需。C生活的誕生為顧客提供一個優質品味生活圈，讓我們稍緩放下壓力，細意感受購物的樂趣。

C生活為千色Citistore旗下的全新概念店，首間分店位於香港新界沙田廣場於2021年4月1日隆重開幕，並計劃增設更多分店擴大其業務網絡。C生活將「豐盛」、「圓滿」及「豐富」的生活理念融入品牌，為顧客提供多元化及創新的商品。憑藉龐大專業的採購團隊，為顧客搜羅大量優質、物超所值的產品及服務，帶來一站式的便捷購物體驗。

我們選用了渾圓的C字體作為商標，旨在為顧客帶來「豐盛」、「圓滿」及「豐富」的感覺，並以標誌性的鮮綠色環繞「生活」二字，代表我們從顧客的角度嚴選所有產品；末端的綠點則象徵着我們於世界各地搜羅的精品中，總有一種可滿足顧客所需。

C生活旨在為繁忙的都市人提供一個優質品味生活圈，帶來一站式的便捷購物體驗。位於沙田廣場的首間店舖佔地約1,300平方呎，店內的設計以鮮綠色、木製陳列為主調，與C生活的商標互相呼應，予顧客清新、舒適自然的感覺。

店內附設兩大購物區域，讓顧客目不睱給及滿足不同所需。包括來自世界各地的創意家品，如來自日本的BRUNO及RECOLTE廚具、意大利BIALETTE咖啡、韓國MODORI餐具等。亦有來自日本的各式文具玩具、DIY配件、廚房用具、收納用品、浴室用品及個人護理產品。

為慶祝C生活的全新登場，已準備了一系列新品及禮遇，讓你細意挑選適合你的精品。

C生活沙田

地址：香港新界沙田廣場L3 47號

Facebook：C生活by千色Citistore

IG：citilife.citistore

電話：2698 1863