IB攻略：IB的80/20法則？（上）

不知道各位讀者有沒有聽過80/20法則？意思即是你所做的20%會產生80%的結果。換句話說，80%的結果僅來自20%的努力。因為你的大部分的產出是由你每天相對較少的工作量決定的，所以重點放在最有生產力的任務，將導致更大的產出。IB學業繁重而且競爭激烈，如何可以運用80/20法則在IB考試勝出呢？

1.專注

如果你的目標是IB考試 40+以上，你一定要專注，將精力放在IB課程和考試上，不要花費時間於無助這個結果的事情，例如打機、玩電話等等，拋棄一切對於結果和生產力無關緊要的事情。將所有投入放在練習考題和溫習課程，IB的分數將會是你的獎賞。

2.放棄多任務處理

同時間做得愈多，是否愈有效率？這個說法已經被很多研究推翻，當你嘗試一次專注於所有事情時，你最終將根本無法真正專注於任何事情，所有最後你不會取得預期的成果。情況就好像，你只有1小時，但是你嘗試溫習6個IB科目，這是不明智的。你應該逐一擊破，將1小時可能分為兩個30分鐘，但是每30分鐘的溫習都應該是同一個科目。

有關更多80/20法則的小技巧，筆者將會於下回分享給大家！

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣