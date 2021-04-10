譚仔雲南米線召集全港芫茜控　推全新湯底香茜皮蛋魚湯加配芫茜山及皮蛋海

【特約報道】芫茜近期在香港掀起一股熱潮，而一向緊貼大眾口味的譚仔雲南米線（譚仔），亦於年初在海港城分店推出了限定的全新「香茜皮蛋魚湯米線配脆肉鯇」，回響非常大。在一眾忠粉的徇眾要求下，譚仔決定將「香茜皮蛋魚湯米線配脆肉鯇」推廣至全港所有分店，不但邀請了譚仔忠實粉絲、憑《全民造星III》大受網民歡迎的雲浩影以少女版譚仔姐姐造型拍攝廣告，更把譚仔中環店化身成芫茜世界，與忠粉一同「雲遊」譚仔芫茜世界。

「香茜皮蛋魚湯」是一道坊間一直流行的營養湯品，譚仔精心挑選多款不同種類鮮魚，加上薑、葱及白胡椒粒，每天經過3小時熬製出乳白色的香濃魚湯。而魚湯本身營養價值極高，含豐富蛋白質能夠容易被人體吸收。同時，皮蛋含有非常豐富的礦物質，能有效地促進消化吸收，再加上芫茜的獨特性除了能夠提升食材本身鮮味的之外，更可以散發出一股奇香誘惑來增加食欲。新鮮的食材、芫茜與皮蛋，配合工藝恰當爽滑嚼勁米線，加上火候適中的魚湯煮出既鮮甜又美味的香茜皮蛋魚湯米線。雪白的魚湯配以濃郁的芫茜香，加上與芫茜極為配搭的皮蛋和一直深受譚仔迷喜愛的脆肉鯇，難怪一推出便大受歡迎。

譚仔雲南米線除了把此極受歡迎的米線推廣至全港所有72間分店外，更可以HK$3加配「芫茜山」及HK$10加配「皮蛋海」，以滿足一眾芫茜控！若仍覺得意猶未盡，芫茜控亦可點選全新的凍香茜青檸雪碧（加配HK$12、單點HK$15），並可以HK$2追加芫茜蓉，定能全面地滿足大家對芫茜的欲望！若然想平衡一下口味，亦可選配凍葡萄特飲配乳酸爆珠（加配HK$12、單點HK$15），同樣出色！

與此同時，譚仔由即日起至4月22日更將中環店地下化身為限定芫茜世界，從嗅覺、味覺、視覺、聽覺和觸覺五個感官入手；嗅覺上，一踏入店舖，便會聞到撲鼻而來的芫茜香氣；味覺上，可品嘗3款限定芫茜食品，包括香茜皮蛋魚湯米線配脆肉鯇、凍香茜青檸雪碧以及中環店限定的「香茜芝士煎蛋」特色早餐系列；視覺上，譚仔近期非常有心思地加設了長三米多、高兩米的L型芫茜牆，一盆盆的新鮮芫茜盆栽放滿整個牆壁，極為震撼！作為芫茜控的你，當然要打卡留念，還要上載到個人社交平台，讓同為芫茜控的朋友們羨慕一番！最後，加上譚仔姐姐親切的譚仔話和有溫度的服務，給予你聽覺和觸覺上的窩心體驗，帶來啖啖譚仔味！