Cassette帶你用未？卡式機熱潮回歸

被喻為錄音帶之父的荷蘭工程師Lou Ottens早前逝世，但70、80年代大熱的錄音帶近年卻有回勇迹象，外國不少當紅歌手如麥當娜等的專輯都有Cassette帶版本，就連播放錄音帶用的卡式機，最近亦透過不同方式回歸！其中美國公司New Wave Toys，便將當年享有King Of Boomboxes美譽的卡式機化身為迷你版藍牙5.1喇叭M90 Mini，其「神還原」的賣相，足以勾起當年的聽歌情懷！

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神髓盡現 長氣之選

花了兩年時間研發的M90 Mini，將紅極一時、別號King Of Boombox的卡式機以40%的比例重現，整體外觀及手感都保留了箇中神髓，例如即使不能用錄音帶播歌，擺放卡帶的位置依然可以打開。而機身上的按鈕部分亦真的可以用來作開關、播放、切換模式、調節音量及高低音之用。機身擁有兩個2.5吋的立體聲喇叭，輸出功率為16 Watts，除藍牙外亦可透過USB手指等播歌。採用USB充電，配搭了大容量的10,000mAh電池，連續「焚機」60小時以上都冇問題。此喇叭之前搞眾籌成功達標，稍後會於網上發售，約售US$100（約HK$780）。

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卡帶音源 數碼保存

如果你本身擁有大量錄音帶的話，日本Sanwa Supply公司早前推出的400-MEDI037卡式機值得留意。此機的一大賣點是可將錄音帶的音源以MP3形式保存於micro SD卡內，同時又可將mirco SD卡的音源記錄到錄音帶上，兼備以上兩種功能的卡式機在市面實屬少見，想將錄音帶的音樂保存下來變得十分輕鬆！其他功能方面，機身設有內置咪高峰作錄音之用，你可以錄到錄音帶或micro SD卡上。本身既可充電亦可使用電池，加上僅重230g，方便攜帶。售¥5,980（約HK$419）。

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激真孭袋 玩味設計

卡式機及錄音帶一度是80年代的潮物Icon，日本有不少品牌以此為靈感，炮製多款不同的產品。最新鮮熱辣有Epoch公司推出了卡式機圖案Tote Bag及錄音帶圖案小袋的扭蛋系列。分別有2款Tote Bag及3款小袋，前者Size為300 × 160mm，後者為110 × 70mm，兩者的圖案像真兼比例均恰到好處，尤其是孭Tote Bag會予人背上了卡式機的錯覺呢！不過更有趣的是，Tote Bag的卡帶圖案位置特別設有外袋，Size恰好可以擺放錄音帶圖案小袋，認真玩味十足！扭蛋收費每次¥300（約HK$21）。