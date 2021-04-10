霍啟剛唔逼仔女繼承夢想　郭晶晶最低要求：識游水

霍啟剛與太太郭晶晶今日出席活動，其兒子霍中曦、母親朱玲玲及胞弟霍啟山也有到場支持，啟剛指媽咪覺得今次活動很有意義，加上她也有參與運動及藝術，希望她能享受是次活動。問到兒子是否經常陪啟剛出席公開活動？晶晶表示：「囝囝要返學，爹哋要返工都好忙，有時間就會。」

啟剛稱假日是家庭日，會陪小朋友踏單車，問到兒子是否有運動天分？他說：「天分唔敢講，但興趣係有，佢學咗劍擊一段時間，強過玩球類運動。」至於有否遺傳到晶晶的水上運動天分？晶晶坦言：「我要小朋友識游水，大仔同二女都識，細女太耐冇游可能忘記咗，因為游池關咗一段時間。（依家小朋友可以返學係咪鬆口氣？）其實都係，屋企冇咁多人，但佢哋喺屋企都好開心，好熱鬧。（啟剛話你有時教小朋友都好忟？）做媽咪都係咁，唔知點解，主要都係因為做功課，大仔依家二年級要逼，我都想佢自覺。」

啟剛笑言晶晶忟功課，他就忟大仔吃飯問題：「佢食得好慢，含住啲飯唔吞。」他自認有時也會對小朋友發惡，小朋友就會跑到晶晶身邊。問到會否想小朋友繼承其夢想，他說：「由佢哋，唔應該將我哋嘅夢想放喺佢哋身上，但會想佢哋多啲出來睇吓呢個世界。」