【特約報道】不少女生怕食澱粉會肥，其實並不是每個人食澱粉都一定會肥。加拿大多倫多大學（University of Toronto）遺傳學家Sharon Moalem提出一項測試，能試出你是否屬於「澱粉肥」。

這項測試很簡單，只需準備一包鹽味梳打餅。當你食鹽味梳打餅同時計時，慢慢咀嚼，留意自己在多少秒後感受到甜味，從而測試你的唾液含有多少澱粉酶。澱粉酶是一種可以分解澱粉，製造出身體能量雙醣的消化酵素。澱粉酶由唾液腺或胰臟進行分泌，咀嚼過的澱粉質例如米飯之所以會慢慢變甜，就是因為唾液中所含的澱粉酶的作用。如身體的澱粉酶不足，當進食澱粉量較高的食物時就會難以消化，有脹氣、胃部不適的感覺。若長期消化不良，腸道積聚了廚餘就會消耗更多酵素，既瘦不下來又容易生病。

在這項梳打餅測試（The Cracker Test）中，若你在14秒內就嘗出甜味，反映你的唾液含有高濃度澱粉酶，能有效將碳水化合物消化和轉換成能量；相對地愈慢嘗到甜味甚至沒感覺到變化，代表唾液中的澱粉酶不足，在進食時會分泌較多胰島素，令身體容易累積脂肪。這類人士不想肥，就要控制澱粉攝取量。

不過是否你澱粉酶不足就要完全戒澱粉？是，是要戒的，要戒精製澱粉，但粗糧全穀物應該繼續吃，否則完全戒掉澱粉，後果是令人變蠢又憂鬱！美國一項研究指出，碳水化合物是腦部能量的重要來源，若少吃碳水化合物，會令記憶力和腦力逐步下降，嚴重影響腦力表現。

精製的澱粉質食物，如白飯、河粉、腸粉、白粥、白麵包等，這些食物經過漂染，營養價值和纖維都很低；而且精製碳水化合物容易消化，血糖急速升高，大量胰島素將糖分轉為脂肪，血糖急速下降，而低血糖會產生疲累感和飢餓感，導致食不停口，容易過量。腸道健康上，這些過量的糖更會影響腸道益菌與壞菌的平衡，減低免疫力，容易受病毒感染和生病。

相對地全穀物有助提高骨質密度、降血壓、促進腸道健康、降低糖尿病風險。而一種僅在燕麥中發現的β-葡聚醣，更可降低膽固醇，有助防止心臟病。哈佛大學研究團隊發現，每天食用28克全穀物（相當於一小碗粥），其死亡風險降低5%，心臟病死亡人數則減少9%。

除了選擇食優質澱粉，亦可以透過其他食物來攝取澱粉酶。白蘿蔔、椰菜、香蕉、杧果、蜂蜜中含量豐富的澱粉酶，能夠阻止澱粉過多、消除胃炎及胃潰瘍。不過謹記只有生吃才能保留最多的消化酵素，高溫烹調會完全破壞酵素活性！日本菜常會配搭生磨白蘿蔔蓉和生椰菜，這或許是日本人常吃米飯但仍長年保持纖瘦的原因之一。而香蕉和杧果則是愈熟含愈多澱粉酶，味道亦更香甜。如本身少吃生鮮食物，則可以透過飲用濃縮酵素補充品，能快速被腸道吸收，促進消化、排便及增強免疫力。

要健康瘦，先要理解自己屬於甚麼體質。不妨試試這個梳打餅測試，看看自己是否屬於「澱粉肥」。

排毒酵精：含高濃度酵素精華，可增強代謝，溫和清除黏附在腸道壁的宿便，調整腸道環境，改善排便狀況。

食無忌(五行)酵精：由複合五色蔬果發酵而成，能分解澱粉質、蛋白質、脂肪，令你餐餐食無忌。新配方五色速瘦成分，能激活瘦素，Double燒脂。

抗氧酵精：以複合果莓發酵而成，當中巴西莓所含抗氧營養是蔬果種類中最高，有效減少自由基破壞及促進膠原生成。含高濃度酵素精華，經發酵後極易被人體分解和使用。

Profile

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。