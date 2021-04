《2019年度香港小姐競選》冠軍黃嘉雯,與同屆亞軍兼「最上鏡小姐」王菲、季軍古佩玲和「友誼小姐」陳熙蕊感情相當要好,為了慶祝王菲生日,4位靚女悉心打扮聚首一堂慶祝。鏡頭前相當正經的她們,在蛋糕前扮鬼臉,相當可愛甚有少女味。網友大讚4位各有各靚,顏值超班,黃嘉雯表示:「Happy birthday to FeiFei。謝謝你們陪我走過這一年多的高高低低。」而古佩玲則表示:「Happy Birthday to Feifei bb。好幸運有你們,謝謝有你們陪在身邊,我們要繼續一齊往前衝,Love you girls。」而陳熙蕊開心表示:「Happy birthday my love,閨蜜。感恩有你們。」壽星女亦感動表示:「謝謝給我一個充滿愛的生日,一路上有你們真的好幸福!以後也要在一起喔。」