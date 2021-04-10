霍啟山仲係黃金單身漢　朱玲玲心急：點算呢？

朱玲玲與兒子霍啟山今日出席活動，朱玲玲指向來支持小朋友追尋夢想：「會畀佢哋試好多唔同科唔同經歷，霍家好重視運動。」她自言讀書時沒有參加運動及藝術活動，很遲才找到這方面的興趣。啟山稱由細到大都熱愛足球，中學時是壁球校隊及考取了教練牌，問到以前夢想是否做職業足球員？他笑說：「我希望可以搞到世界盃。」

另外，朱玲玲曾透露對啟山的人生大事甚為心急，啟山表示現時沒有拍拖，對於婚姻大事，他說：「順其自然，呢一刻都係事業為主，人生大事方面會keep住努力。」朱玲玲無奈說：「點算呢？（你有冇介紹女仔畀佢識？）要佢自己揀，佢先服。」

至於會否羨慕哥哥霍啟剛組織家庭？他坦言：「見到小朋友一定開心，我哋每個周末都係家庭日，會花好多時間一家人一齊，我自己就順其自然，有啱對象會認真考慮。（對象係咪要志同道合，喜歡運動？）最主要係性格同大家夾，我自己都做好多運動，要有共同喜好。」

而霍啟剛、太太郭晶晶及兒子霍中曦也有到場，啟剛指媽咪覺得今次活動很有意義，加上她也有參與運動及藝術，希望她能享受是次活動。問到兒子是否經常陪啟剛出席公開活動？晶晶表示：「囝囝要返學，爹哋要返工都好忙，有時間就會。」

啟剛稱假日是家庭日，會陪小朋友踏單車，問到兒子是否有運動天分？他說：「天分唔敢講，但興趣係有，佢學咗劍擊一段時間，強過玩球類運動。」至於有否遺傳到晶晶的水上運動天分？晶晶坦言：「我要小朋友識游水，大仔同二女都識，細女太耐冇游可能忘記咗，因為游泳池關咗一段時間。（依家小朋友可以返學係咪鬆口氣？）其實都係，屋企冇咁多人，但佢哋喺屋企都好開心，好熱鬧。（啟剛話你有時教小朋友都好忟？）做媽咪都係咁，唔知點解，主要都係因為做功課，大仔依家二年級要逼，我都想佢自覺。」

啟剛笑言晶晶忟功課，他就忟大仔吃飯問題：「佢食得好慢，含住啲飯唔吞。」他自認有時也會對小朋友發惡，小朋友就會跑到晶晶身邊。問到會否想小朋友繼承其夢想，他說：「由佢哋，唔應該將我哋嘅夢想放喺佢哋身上，但會想佢哋多啲出來睇吓呢個世界。」