老公傳偷食後首出活動　林燕玲為夢想冇時間追B

有「小飛俠」之稱的前新聞主播林燕玲出席跑步機構慈善賽，是有傳老公偷食落選港姐周依婷後，首次出席公開活動，心情大好的她提起此事即有點避談，問到可有影響兩人感情？她表示：「冇理過，都咁耐。（有冇向佢問話？）有問，但唔係問話，我哋日日都有傾偈。（佢有冇解釋番？）過咗去就唔需要再提，如果再講大家又好多揣測。（老公依家有冇少咗同異性出街？）如果佢少咗湊仔令我忙咗，餵奶部失職就唔得啦，暫時未發生嘅。（唔會check佢？）唔會。（依家你哋感情點樣？）幾好，多謝關心。」

但提起1歲的囝囝，她明顯健談得多，表示現時忙於湊仔，但就沒有帶囝囝來此活動，又覺得囝囝大個了好多：「前幾日仲係爬吓爬吓，但依家就識行4、5步，但就仲未識講嘢。」問到怎樣慶祝囝囝1歲生日？她表示：「其實我哋每個月都有買蛋糕同佢影相，但發現得我食蛋糕，因為佢唔食，我老公又唔食，所以夠啦，咁佢生日嗰陣就帶咗佢去山頂影相，同埋佢好叻，終於肯戴口罩，之前唔肯戴，所以覺得佢大個仔係因為識行、戴口罩同埋用匙羹食嘢。」

問都可想追多個？她即笑言：「好忙呀湊BB，要用好多心力，冇時間再生多個BB。（老公意見呢？）我哋都有自己想做嘅嘢，唔想放棄夢想、生活，又錫個BB，所以依家狀態最舒服。（佢有冇幫手湊B ）有啊，都幾主力，我換片，佢就負責餵奶同沖涼。」