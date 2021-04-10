車淑梅重播廖啟智舊訪問　陳敏兒曾表明唔想生

藝人廖啟智（智叔）上月28日因胃癌離世，多年前他與太太陳敏兒接受過車淑梅的電台訪問，車淑梅重播該訪問。敏兒透露拍拖的時候已經發覺智叔好喜歡小朋友，小朋友見他如見蜜糖，原來當時敏兒表明不喜歡小朋友，不會生孩子，智叔一直好尊重太太，等待她改變心態，果然30歲的時候敏兒母性爆發：「我知道我可以做阿媽，點知我哋啲女人一係唔想生，一生就生兩個，甚至第3個。」敏兒讚智叔是超級湊仔公，他本身就像一個可愛的小朋友：「我哋兩個都係好心軟嘅父母，家裏冇乜家教，最怕聽到孩子喊。後來諾諾患上血癌，每日都見到佢喊，我哋實在好難受，我哋開始學習接納苦難，呢個係好難嘅功課，苦難可以係一個祝福。」

當年敏兒留守醫院照顧諾諾，智叔就一身兼幾職，送湯送飯，教大仔、二仔功課，好辛苦。智叔說：「我唔覺得辛苦，只覺得忙碌冇得停，呢個係一種承擔，一種責任，其實我以前一直期望過一個平坦嘅人生，原來喺苦難之中眼界會更廣闊，知道天外有天，對上帝更加信服，發覺人生有考驗更為豐盛。喺諾諾嘅最後一刻，我們嘅傷痛幾乎接近零，好感恩上天嘅無微不至，嗰份憐憫貼心，結果佢走得好安詳。」

智叔說自諾諾離世後，有夜嚎哭起來，二仔走來相勸：「唓！你喊乜啫，全家人最老係你，第1個見諾諾就係你啦！」智叔覺得上天待他們不薄，當夫婦一個跌倒時，另一個會堅強起來，總不會讓兩人同時跌倒。他說：「生命不在乎長短，在乎係咪有意義，我們都掛住諾諾，天家再見。」

車淑梅說15年前，智叔與敏兒攜手面對命運的突變，今天只剩下敏兒一人面對，車淑梅說：「佢同我講我好感恩智叔走嘅時候毫無痛苦，好安詳，文信、文哲陪伴左右，佢哋心情好平靜，唔使擔心。我問敏兒可有一兩句說話我可以轉告大家？佢只答一句『恕我此際無力……』」聽到令人心酸。