伊府麵定意麵都好　唔係未食過呀？

幾個人開餐又懶得煮，走去酒樓買外賣套餐，當然唔少得龍蝦伊麵，見到個伊麵，就諗起早排有朋友問過一個問題：「咩係伊府麵？」其實好多麵店酒樓都有伊府麵供應，但就好多年輕人都無聽過人咁叫，係，因為大家唔會叫伊府麵，而係叫伊麵。

伊府麵可以話係古老叫法，相傳乾隆年間，曾任揚州知府嘅伊秉綬於寧化家中宴客，家廚忙過不停，不小心將煮熟嘅蛋麵掉到滾油鍋中，之後靈機一觸，將之放入高湯奉客，殊不知賓客吃過讚不絕口，自此成為伊府「名物」，並得以流傳，後人亦稱之為伊府麵。

時下嘅伊麵普遍係以高筋麵粉加雞蛋或鴨蛋揉成麵條後，下油鍋炸成金黃色，簡單啲講，即油炸蛋麵，如果唔係即時食用，都可以存放一段時間，食用時至直接放入水或湯入面灼煮即可食用，有說這是即食麵始祖呢！由於伊麵筋性高，耐煮又不易斷，即使燜煮較長時間都唔會便成糊，兼能吸收湯汁精華，既可作煨麵，亦能放湯，建議食用前先汆水，以去除表面嘅油脂及雜質；最為人熟悉嘅菜式有芝士龍蝦伊麵、蟹肉伊麵等。

伊麵亦係台灣人喜愛麵食之一，當地人稱之為意麵（當然唔係意粉喇！）或鹽水意麵，當地有不少意麵專門店，可以簡單加肉燥做成拌麵，或用鐵板炒煮，又或與海鮮煮成湯麵等；通關後有機會去台灣不妨試試！