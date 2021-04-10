結婚36周年！麥明詩媽媽同丈夫日落下擺心心勁Sweet

前港姐麥明詩（Louisa）的媽媽何小娟在社交網上載與丈夫甜蜜合照，慶祝結婚36周年紀念，兩人着上情侶風褸在日落下一起做出心形手勢，相當有愛！何小娟表示當年仔女年幼時，因為在澳洲生活，沒有外傭幫手，生活覺得很「艱苦」，於是決定回流香港：「之後，得到外傭姐姐幫手，我倆在事業和進修上，都多了一些空間和時間。雖然如此，要全職工作，又要好好地培育兩個孩子，的確要花很多功夫，可以說是筋疲力盡，但期間也有很多樂趣！例如，跟他們的溝通、對答和互動，令我們樂此不倦。」

何小娟亦分享了子女成長點滴，表示：「孩子漸漸長大，他們懂得的事愈來愈多，接觸的世界又愈來愈廣，就發覺父母與子女的關係好像漸漸逆轉了。到他們高中畢業後，更感覺到我們開始掉轉頭要依賴他們！記得明詩初到外國升學、明山（兒子）也同時在大學寄宿時，我的心好像開了一個洞一樣，很不習慣，真的很不捨得他們不在家居住。」

Louisa英國劍橋大學法律系畢業，被稱為「十優港姐」。而大仔成為了醫生，對於子女的成就，她心感安慰：「學習在沒有子女一起時也識得享受人生，享受我們的天地：我們會去郊遊、去旅行、享受美食…今次我們的結婚周年，也只是我們兩個一起慶祝。這種簡樸的生活，又是另一種的人生樂趣呢！」