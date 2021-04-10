1億日圓下海拍AV！木村有希定小倉優香？

日本辣模木村有希拍AV？24歲的木村有希近來非常濕滯，因為今年1月爆出男性友人在香閨吸毒並口吐白沫的醜聞，連累她的形象急跌，工作量大減，而她主理的內衣品牌近日更捲入抄襲風波，宣布要回收商品。日本成人片商Soft On Demand（SOD）宣布出價1億日圓（約港幣712萬）邀請一名女星處女下海拍AV，連酬勞及製作費共高達2億日圓（約港幣1423萬），號稱是史無前例的大製作，消息公布後令外界嘩然，同時更高度注視「花落誰家」，誰是這個重磅巨製的AV女主角！

不少網民紛紛猜測下海女星的身份，當中有大部分網民估計正是木村有希，因她爆出醜聞後，人氣及工作量受挫，認為將會加入失業大軍的她，應該想以「肉搏」來翻身！另外，22歲的小倉優香也是「嫌疑人」，因她自從得罪事務所後冇運行，不過其火辣身材依然有市，所以網民估計她如果肯下海，一定超有話題！

但有業內人士爆料，指木村有希及小倉優香並不是SOD的目標，指收1億日圓的女星是K小姐，是一位前國民女團成員，名氣比木村有希及小倉優香更高，她在數年前已開始淡出，但對藝能界仍不捨，在多方游說下，終於首肯答應拍AV，而且拍攝已完成，目前有待官方公布上架日期。