【重返星夢首作品】滿面傷疤！胡鴻鈞新歌玩自嘲

重返星夢懷抱的胡鴻鈞，將於本月12日推出新歌《整親》，日前拍攝MV時，換上多個造型，有宅男配紅假眼Look、滿面傷疤慘樣、型仔樣瞓擔架床等，他坦言希望可與音樂方向、意念一致的唱片公司合作：「想間公司Support到我想做嘅音樂，然後出碟，歌種又可以更多元化，唔一定係情歌。」問到重返星夢可有信心獨攬唱片公司「一哥」之位？他謙虛說：「最緊要得到公司信任同支持，從來只係想做好本分，以音樂回饋歌迷。」

新歌正是他活生生的寫照而非情歌，構思有關網絡欺凌，他選擇以自嘲的方式重提整容一事去，帶出每個人都會經歷過不同的形式批評、評頭品足的陰影，但只要忠於自己，口水聲之中亦可逆成長：「諗咗好耐究竟有咩係同我貼身啲、有關嘅、成日畀大家討論嘅話題，就係整容，到依家一路都仲有人講。」看淡此「罪名」先可以自嘲？他笑說：「都係，好似故事咁，依家大家再講我咩都冇乜所謂，有人討論好過冇人討論，我都係繼續Focus喺自己要做嘅嘢，甚至多謝大家討論我，繼續活好自己嘅人生，有時『整親』都未嘗唔係一件好事，所以某程度上呢隻歌希望有種正能量畀唔同嘅人。」

提到MV造型，他解釋宅男Look是代表網民：「大家喺屋企着得Casual啲，見到我對眼有兩盞燈射出嚟，就好似大家對我嘅凌厲目光。」又透露擔架造型會有特別視覺效果：「五光十色嘅燈射落嚟，就好似代表緊輿論，全部朝住自己，希望呢個MV喺影像上造到吸睛啲。」