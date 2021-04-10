《聲夢》姚焯菲低分爆喊　潘靜文墊底入淘汰區

無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》今晚首播，15位參賽者中抽出7位，鍾柔美、張馳豪、姚焯菲、林智樂、詹天文、何晉樂及潘靜文，逐一出場演繹自選歌曲，並由25位樂壇不同界別代表，組成專業評審團評分，較低分的一位會暫安排進入危險區。而主持及主理人分別由森美及李克勤擔任，歌手周柏豪、王灝兒、泳兒、AGA、Gin Lee及衛蘭就分兩組擔任參賽者導師。

年僅14歲、擁有最多比賽次數的鍾柔美打頭陣上台獻唱，被李克勤大讚表現揮灑自如 ，但仍比緊隨其後的張馳豪略為遜色，因而要進入危險區，不過很快便由姚焯菲取替，被喻為「小巨肺」的她演繹《在月台上等你》時嚴重失準，令原唱者衛蘭狠批唱得硬，結果獲得超低分而爆喊，雖然鍾柔美不斷安慰，但姚焯菲繼續自責：「我冇諗過咁低分，真係好失望，應該成晚都喺呢間房。」

正當姚焯菲打定輸數執包袱後，沒料潘靜文的表現更差，結果評分全晚最低，令姚焯菲得以重返舞台。

至於為參賽瘋狂減磅的詹天文擅唱高音，演繹《泡沫》時表現紮實唱功，令人眼前一亮，雖然被李克勤評價於首集便揀如此難度高的歌曲好進取，但仍獲得高分。