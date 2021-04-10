謝東閔演內心戲情緒崩潰　陳敏之江嘉敏演母女冇違和感

藝人謝東閔與陳敏之日前為無綫新劇《黯夜守護者》進行拍攝，謝東閔表示今次角色挑戰大，入行以來從未演過，所以大感壓力：「個角色比較複雜，好多內心戲，要處理得好好，有好幾場戲要情緒崩潰，初時都有壓力，後來慢慢捉摸到要點做。我之前都睇咗好多同個角色差唔多嘅戲做參考，好在暫時都OK幾順利，至少冇畀人投訴。」

屋企慣做管家婆

至於陳敏之飾演一個有經歷的女人，細細個便懷孕生下女兒江嘉敏，她認為跟對方演母女沒有違和感：「第1次拍劇係有個咁大嘅女，不過現實生活中都有呢啲情況，如果我好早生，可能小朋友都有咁大。」又指自己算是高齡媽媽，羨慕別人早婚生子：「如果係咁，我個仔依家應該高過我，企喺我隔籬好似男友咁。不過遲生有遲生好，可以同男友拍拖耐啲。」她透露在劇中是潮媽，母女關係如姊妹，不過現實生活中她是個管家婆：「我會用朋友態度同仔仔相處，但感覺都係媽咪，因為我本身喺屋企係大家姐、管家婆咁。依家同仔仔感情就好似拍拖咁，佢係我嘅小情人。（仔仔已復課？）佢返緊學喇！（你開工，佢會唔會好掛住你？）咁又唔會，佢依家大個咗，好乖，都好習慣我要返工。」