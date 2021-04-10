從影最激！黃智雯踏色慾舞台　兩男輪住咀

無綫花旦黃智雯於下月公演的舞台劇化身法國女機械人，經常將性事掛嘴邊，並周旋兩個男人之間，當中不乏情慾交錯及輪流咀嘴的場面，是她從演以來最激情的挑戰！

近日興起一陣機械潮，繼無綫視后李佳芯於新劇《智能愛人》飾演冷冰冰的機械人後，「星馬視后」黃智雯亦湊熱鬧「挑機」，於下月法國藝術節公演的舞台劇《超自然之戀》演舞技非凡的法國機械人，與舞台劇演員葉榮煌及王耀祖上演一段超自然的愛情故事。

睇書揣摩儀態

由於該劇改編自法國故事，故內容相對大膽，除了頻頻講性事，情慾戲份亦少不了，智雯要與兩位男演員輪住咀，雖然她過往拍無綫劇經常有親熱戲，但身為舞台劇新丁的她，要面對觀眾近距離觀睇「真人騷」，頓時壓力大增，故年初已「閉關」狂睇法國電影，又不停上網觀察法國女士的儀態，務求舉手投足均散發當地女人氣息。

日前她終於「出關」，現身銅鑼灣搜購書籍，全程主攻有關法國女人的作品，即使封面是赤裸女人，她亦若無其事拿起細閱，期間有男士經過投以奇異目光，她也未有理會，繼續四圍貢尋寶，最終買下兩本書才離開，之後步往附近的舞蹈室。其助手一早到場打點，而智雯換上舞衣，進行連串熱身動作，拉筋又拗腰，還望住全身鏡喪練S形趷籮甫士，又隨住節拍練習西班牙舞，練足1粒鐘才走人。

向男友備案

對於應付大量親熱戲，智雯受訪時坦言會豁出去：「係好大挑戰，會將自己代入成法國女人，佢哋會隨性啲，對性愛係會講出口。（同男友備案？）有，會叫埋佢嚟睇，佢都了解嘅，因為對手都係專業舞台劇演員，同埋呢套係喜劇，唔會太色情嘅。」