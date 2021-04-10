炒工人親自照顧　李美慧訓練女兒獨立防公主病

前港姐李美慧（Vivi）2018年下嫁富商曾文豪，由無綫御用宮女搖身一變成為豪門少奶奶，不過她自言無變過，誕下女兒「小糖心」後，還將家中大部分傭人辭退，親自湊女培養女兒獨立。

Vivi熱愛藝術，3歲學琴、學音樂劇，中學至大學一個人跑到北京，入讀著名學府中央民族學校及北京舞蹈學院，鑽研少數民族舞。現年2歲的女兒「小糖心」Penelope就遺傳了她的藝術細胞，會自創舞步，又具節奏感。Vivi希望女兒將來學琴學舞，到北京和英國讀書，培育她成為女強人：「我唔當佢係女，只當仔咁湊，佢唔嬌滴滴，學校老師都讚佢好獨立，1歲自己食飯、着衫着鞋，2歲自己沖涼、洗面。原本屋企有三、四個工人姐姐，我炒剩一個，因為唔想個女依賴工人。」又表示見過太多小朋友打傭人的反面教材，故寧願自己辛苦一點，親力親為湊女。這3年間Vivi的轉變好大，但她直言：「我冇變到，唔會有錢就豪咗，出門冇工人，自己拖住個女好自豪，見啲朋友帶住兩、三個工人，又要安排啲姐姐坐邊，仲攰啦！」

「乾乾淨淨」得老公鍾意

Vivi在無綫10年，因經常飾演宮女而有「御用宮女」稱號，但之後到內地發展，憑着一口流利普通話，由小角色捱到擔正女主角，她說：「我識四種普通話口音，包括東北、湖北、河南同北京。喺大陸幾年，一個人闖，好快融入，最犀利一年拍咗十部電影、一部電視劇，又上好多電視節目，一年賺過百萬！」直至29歲那年，媽媽提醒她年紀不小，遂回港為終身大事打算，結果在一次友人飯局中認識曾文豪，打鐵趁熱，拍拖一年便結婚，她說初相識時甚至不知道老公中文名！至於可有問過老公喜歡她甚麼？Vivi笑說：「我估係我乾乾淨淨，佢唔鍾意浮誇，我唔黐眼睫毛、唔搽指甲油、唔化濃妝，整潔囉！（閃電式結婚連生女？）唔算，一年時間啱啱好，大家有衝動想一齊生活。」

她還感謝TVB伯樂梅小青，只是婚後已沒戲癮，但不介意女兒入行：「佢眼大大，啲人話佢似馮寶寶童年。（做童星？）可以畀佢玩吓，老公冇反對。」而她就有意搞小朋友生意，因與藝人陳展鵬、陳爽和陳志健都甚老友，問會否合資拍住上？Vivi說：「唔想因為錢影響友情，以前喺大陸，有幕後問我借30萬人民幣，有好多理由，成年都冇還，最尾仲delete埋我通訊。」