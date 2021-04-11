【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月三十己丑火收日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：作灶、納財、捕捉

忌：出財、放水、開渠

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、3、4、9

幸運顔色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙子座、天秤座、雙魚座

白羊

有偏財運，與人打牌易贏錢，但要注意牌品。

金牛

因小事跟另一半鬧不快，感情關係出現暗湧。

雙子

多與周邊的朋友互動，可望吸引好桃花埋身。

巨蟹

頭腦清晰，趁假期看看書，人生將會更充實。

獅子

準備禮物送給心儀對象，易得到理想回應。

處女

人氣不俗，有異性主動邀約，不妨大方出席。

天秤

外出玩樂的機會多，可享受生活，拓展人脈。

天蠍

曖昧關係或會明朗化，感情關係則有望升溫。

人馬

易忽略他人的感受，謹記再忙碌也要守承諾！

山羊

愛情運不錯，有機會在社交中遇到交往對象。

水瓶

社交應酬多，穿鮮色衣服，能吸引異性注意。

雙魚

到風光明媚的地方散心，可令思維活躍起來。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）雞 利學習

（跌）龍 財運跌

鼠

好運伴隨，工作機遇不斷，與同事合作可共赢。

牛

很多麻煩事衝着你而來，導致心情鬱悶到極點。

虎

頭腦清晰，處事有條理，能輕鬆完成工作任務。

兔

壓力上升，疲於應付各種突發事，宜小心理財。

龍

財運下滑，投資要審慎，輕率行事將帶來損失。

蛇

懂得替人設想，能於社交層面交出良好表現。

馬

溝通力強，有好的想法與建議不妨大膽提出。

羊

是日沖煞，幸好面對緊急事情仍能應付自如。

猴

運氣好，有利學習，可於考試取得理想成績。

雞

貴人運強，好的念頭源源不絕，令事業更順利。

狗

易受負面情緒影響，發表意見前最好弄清真相。

豬

有事慢慢講，不要讓誤會毁掉你的人脈關係。

【暢所欲玄】［玄學師上觀紫微（兩儀派）］

青龍位招貴人

招媒妁貴人的方法，可使用兩樣風水工具聯合起來。站在自己屋企的中央，面向大門，把家居分為五方，前方是朱雀位，後方是後玄武，左方是青龍位，右方是白虎位，中間則是中勾陳。當中的青龍方就是貴人位，招哪一方面的貴人，都可以利用這個方位。相反，白虎位招小人，切勿把左右搞錯。

利用青龍方招貴人有一個通則，就是在青龍方擺上一條風水龍。龍是風水學常用的工具，象徵貴人，龍作貴人，亦有一些特點，就是要視乎青龍方是哪一個方位。

若青龍方在正東，宜使用木製的龍，因為東方屬木，性質相投；若在北方，亦宜使用木製的龍，因北方屬水，水能生木，令木氣旺而增加龍的力量。若青龍方在正西，宜使用金屬製的龍，一般是使用銅龍，因為西方屬金，性質相投；若在南方，宜使用銅製的龍，南方屬火，雖說是火能剋金，但亦能煉金，化金為有用的金屬器具，所以亦很適宜。

不過，由於是招媒妁貴人，單單用龍的風水物並不足夠，還應配合帶有桃花性質的工具－－花瓶。使用顏色鮮艷的花瓶，插上顏色鮮艷的花朵，把這個花瓶放在青龍旁邊，有催起媒妁貴人的力量。當然亦要看流年吉凶位置而擺放。