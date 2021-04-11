東方日報C1：借錢醫媽咪！韓君婷欠債6位數無力還申請破產

前亞姐冠軍韓君婷的13年銀色旅途經歷百劫，愛情、事業、健康受挫後，再遇毀容又喪母，近月更因無力償還債務而申請破產，現慳到連買杯咖啡止癮都要三思，卻仍正能量爆錶，還說笑「我揸兜都乞到食」，但提及至愛亡母，她即崩潰痛哭。

昨日有消息傳出，45歲藝人韓君婷於1月中向法院提交破產呈請，債款達6位數字，繼狄娜及鍾鎮濤後，成為另一破產港星。據知她7年前回流香港前，在浴室滑倒撞歪鼻骨，致演藝工作受影響而轉戰美容界，月入數萬元可自給自足。惟其後她專心陪伴患甲狀腺病及末期肺癌的母親，還要承擔母親龐大的醫藥費，對她無疑是沉重負擔，直至母親病逝，遺下的除了傷痛，還有高達40萬元債款。

母親離世3年來，她一直努力工作還債，無奈近年受疫情影響收入「歸零」，就算已節衣縮食，與好友蔡國威「同居」屋邨，仍入不敷支，加上不想連累朋友受財務公司滋擾，才不理朋友阻止，決定申請破產！據知，朋友得知此事後紛紛向她伸出援手，包括識於微時的梁思浩，除出錢請她擔任網台節目《大家「真」風騷》的兼職主持外，還打算待通關後薦她到內地接Job，更連其膳食都照顧，經常藉詞要她陪食飯，只為「包養」她3餐。

美容撈唔掂 簽卡硬撐

昨日君婷受訪時，大方承認破產：「因為媽咪啲醫藥費好貴，嗰時我做緊美容院，有收入仲搞得掂，但由去年11月開始受疫情影響，美容院又開又閂，加上我公司有醫生駐場，唔可以申請保就業計劃，有朋友叫我跳槽去做『買手』，點知疫情最嚴峻時，連新公司都唔掂！當時每月要還1萬蚊，最高峰（債務）大約40萬，我還咗一截，但之前冇嘢做，又簽咗卡數，條數又高番，依家還剩20萬左右。」她希望努力工作，盡快還清債務，做個負責任的「欠債人」。

好朋友心痛 包起3餐

問可會復出幕前，她表示破相加上之前患抑鬱，可能有人擔心她會失場，故沒有工作斟她亦是正常，但她相信天無絕人之路：「有朝一日我揸兜去乞，都會乞到1、2蚊去買麵包食，因為要慳錢，所以唔食早餐，留番啲錢買杯咖啡止癮。」她又着外界不用太擔心，因現時有工作，還有大批朋友幫助：「梁思浩請我做DJ，唔想我為慳錢唔食早餐，仲叫我去食飯，又畀啲加底飯盒我拎走，等我食多餐。又有朋友介紹我做帶貨，20、30蚊都賺。（搵無綫高層曾志偉幫手？）唔想煩佢，不過我最想去內地拍嘢，所以依家不停拍片，增加曝光。」除多謝梁思浩外，她亦很感激蔡國威、李思蓓及圈外好友Betty媽媽等幫手，令她感受到滿滿的愛。

君婷表示公開破產一事，是想勉勵「同路人」：「我就係一個例子，畀佢哋知冇嘢解決唔到。」不過談及亡母時，堅強的她亦忍不住爆喊，但抹乾眼淚後又覺得一切經歷是磨練，期待有美好的將來：「我覺得自己係先苦後甜，最好嘅喺最尾。」訪問結束後，她獨自到街市買餸準備晚飯，但經過一輪格價仍然嫌貴，最終兩手空空回家。

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