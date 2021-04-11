下一站奧斯卡！趙婷再獲導演工會最佳導演獎

趙婷憑《浪跡天地》再下一城！

《奧斯卡金像獎》將於香港時間今個月26日早上舉行，而被視為奧斯卡最佳導演得獎指標的《第73屆導演工會獎》（DGA），昨晚以視像形式舉行。結果美籍華裔女導演趙婷（Chloe Zhao）憑電影《浪跡天地》（Nomadland）以大熱姿態勇奪大獎-最佳導演！

她擊敗《農情家園》（Minari）韓裔導演鄭一朔、《超犀女王》（Promising Young Woman）Emerald Fennell、《曼克》（Mank）大衛芬查（David Fincher）和《芝加哥七人案：驚世審判》（and Trial of the Chicago 7）Aaron Sorkin獲獎。她亦成為《導演工會獎》史上首位有色人種女導演獲獎。除了趙婷之外，《金屬之聲》（Sound of Metal）導演Darius Marder獲最佳首部電影導演。電視方面，《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）導演Scott Frank獲最佳迷你劇集和電視電影導演。由於DGA舉辦73年以來只有8位DGA最佳導演之後於奧斯卡沒有獲獎，所以DGA一直被外界視為奧斯卡得獎指標！

另方面，《美術指導工會獎》（ADGA）亦舉行。《曼克》、《TENET天能》（Tenet）、《誓血五人組》（Da 5 Bloods）以及動畫《靈魂奇遇記》（Soul）分別奪電影組別獎項。而《后》劇亦獲電視電影或迷你劇集組別最佳美指獎。