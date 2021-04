下一站奧斯卡！趙婷再獲導演工會最佳導演獎

《奧斯卡金像獎》將於香港時間今個月26日早上舉行,而被視為奧斯卡最佳導演得獎指標的《第73屆導演工會獎》(DGA),昨晚以視像形式舉行。結果美籍華裔女導演趙婷(Chloe Zhao)憑電影《浪跡天地》(Nomadland)以大熱姿態勇奪大獎-最佳導演!

她擊敗《農情家園》(Minari)韓裔導演鄭一朔、《超犀女王》(Promising Young Woman)Emerald Fennell、《曼克》(Mank)大衛芬查(David Fincher)和《芝加哥七人案:驚世審判》(and Trial of the Chicago 7)Aaron Sorkin獲獎。她亦成為《導演工會獎》史上首位有色人種女導演獲獎。除了趙婷之外,《金屬之聲》(Sound of Metal)導演Darius Marder獲最佳首部電影導演。電視方面,《后翼棄兵》(The Queen's Gambit)導演Scott Frank獲最佳迷你劇集和電視電影導演。由於DGA舉辦73年以來只有8位DGA最佳導演之後於奧斯卡沒有獲獎,所以DGA一直被外界視為奧斯卡得獎指標!

另方面,《美術指導工會獎》(ADGA)亦舉行。《曼克》、《TENET天能》(Tenet)、《誓血五人組》(Da 5 Bloods)以及動畫《靈魂奇遇記》(Soul)分別奪電影組別獎項。而《后》劇亦獲電視電影或迷你劇集組別最佳美指獎。