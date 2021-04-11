TEVA戶外涼鞋新作　貫徹環保本色　

TEVA如今能夠成為全球最知名的戶外品牌，全賴於創辦人兼美國大峽谷水上活動嚮導Mark Thatcher，憑着自身於險峻環境活動的豐富經驗在1984年設計出世上首對戶外涼鞋，30多年來TEVA亦一直繼續研發出更多符合戶外環境着用，同時兼具舒適性及耐用性的設計。每年春夏季度，品牌都會帶來讓人眼前一亮的涼鞋新作，今季就輪到全新設計的Hurricane Verge系列登場。鞋款以人氣王牌Hurricane變奏而成，於腳背加入交叉織帶及配上雙扣式設計，提供多點式的調節效果，可以滿足不同腳形穿着時的貼合度，並減少走動時移位的情況。

此外，TEVA今季新作亦繼續貫徹品牌綠色永續生產概念，鞋身織帶使用了100%回收再生的聚酯纖維製成，環保舒適之餘亦透氣快乾，鞋底則採用了堅固耐磨橡膠大底，並配備坑紋有助排水及提供足夠抓地力，而柔軟速乾的EVA鞋床可以為雙腳帶來最佳的舒適感。Hurricane Verge系列分別為男女裝推出多款配色，當中包括經典百搭的黑色、低調個性的銀灰色、復古山系的綠色及時尚十足的豆沙粉紅色，為這款機能性先決的戶外涼鞋增添不少潮流感。