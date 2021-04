漫威(Marvel)超級英雄新作《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),將於9月3日上映。梁朝偉在片中將飾演大反派文武(即滿大人)一角,其造型一直保密直至早前影片的周邊商品曝光。而近日亦有網民發現有關電影的其他玩具圖流出,率先曝光梁朝偉的全新造型。

不過網民似乎唔多滿意偉仔的新造型,有網民指似台灣男星吳宗憲之外,前臂上的十環亦被取笑似《功夫》出現的裁縫佬洪家鐵線拳多啲!而文武公仔背後的人物簡介亦有少許劇透指他是尚氣的父親,並稱他是十環幫組織的邪惡首領好初期已潛伏於漫威宇宙(MCU)入面。