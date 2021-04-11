怕校園欺凌　杜俊緯睇李小龍電影「打底」

中英混血荷里活演員杜俊緯（Jason Tobin）於2006年憑動作電影《狂野時速3：飄移東京》為人認識，早前更宣布與前「邦女郎」Gemma Arterton合拍新劇，前途無可限量。他在18歲時放棄讀大學，隻身闖荷里活誓要成為演員，儘管不被看好、遭身邊的朋友取笑，但他也堅持信念：「佢哋話咁多香港人明星搬去嗰邊都唔成功，點解你覺得自己寂寂無聞但有機會做到？不過我唔理，由一開始拍好多低成本電影，扮演角色對中國人嘅刻板印象，唔識講英文。」

捱足近10年，他的努力終獲《狂》的華裔導演林詣彬（Justin Lin）賞識，從而獲邀參與《狂3》，而即將上映的《F9狂野時速》也有他的演出。回想起第一日拍攝《狂》，他形容就像一場夢：「我去到片場，隔籬有Vin Diesel（雲迪素）、Michelle Rodriguez（米雪洛迪格絲），我從來冇諗過人生會有呢個可能。」

但數他最令人深刻的作品，必定是改編自一代武打巨星李小龍留下手稿的動作劇《戰士》（Warrior）。身為李小龍粉絲的他，從小便接觸偶像的電影，全因其父怕他到英國留學時遭同學欺凌，故為他事先「打底」。他說：「我係班入面係最細嗰個，就算佢哋打我，我明知道會輸，但我都堅持打到最後，絕對唔會放棄。」自此啟發他學習不同武術。當他被通知試鏡選上時，直言夢想成真：「由細到大都睇李小龍嘅作品，但依家我好似都係佢傳奇人生其中一部分，真係好幸福！當我知自己Casting成功，我同老婆講『我只係一個香港平平無奇嘅男仔，冇諗過有夢想實現嘅一日。』」此外，他期望拍攝香港製造的電影，未來有機會跟梁朝偉合作。

場地：Mini hotel@ Central