1個月時間排音樂劇　羅敏莊狂讚葉巧琳叻女

藝人羅敏莊及葉巧琳（Mischa）等今日為本周五公映的音樂劇綵排，前者表示今次音樂劇結集8位精英台柱，除了Mischa是新丁，對方即笑稱將第1次奉獻出來：「獻畀你（羅敏莊）同高世章（策劃及音樂總監），哈哈！（緊唔緊張？）緊張呀！（緊張過參加《全民造星III》？）兩樣嘢嚟嘅，唔使比較，似同大家一齊玩，因為佢哋會爆肚，就要學識畀反應，過程好Enjoy。」

羅敏莊大讚對方表現很好，完全看不出有緊張感，好鎮定、實力又好：「過得高生就一定係好OK，之後做嘢都唔使再試音。」不過她謂今次公映對Mischa來說不公平，因為排練時間由上1次的3個月變成只有約1個月：「今次大家比較忙，練習時間相對少，所以佢好叻女，記晒歌詞、台位、又唱得好，真係好難得！加上有好多隻歌佢都唔識，要由頭學過晒，難道高好多，事前有畀定心理準備佢係唔簡單，都怕嚇親佢。」

Mischa話最困難是兼顧全方位，但慶幸因為曾修讀音樂，睇樂譜都較為輕鬆，問到是否《造星III》完賽後增加不少工作？她坦言是：「今次搵我演出都係因為個比賽，今年最大得着係可以演出2套音樂劇，又會出歌，但忙得開心！」