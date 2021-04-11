JORDY保護牙齒神隊友　督促你刷牙

睇牙醫除了是不少小朋友的噩夢外，更是金錢的大敵人。要遠離牙醫，好好刷牙當然是第一步啦，不過除了刷牙的手法外，牙膏的用量和牙刷的清潔亦是重點之一。最近，Kakao Friends以青色小恐龍JORDY為主角，推出一系列的刷牙用品，首先是牙膏分配器和UV LED牙刷消毒器，又萌又實用，絕對係幫小朋友養成刷牙習慣的好幫手。

第一款「JORDY牙膏分配器」，以從水果中探頭而出的JORDY為造型，只要把牙膏放在上方把牙刷伸入下方的空洞之中按壓就可以嘅出牙膏。分配器適用於市面上大部分的牙膏（入口少於12mm），背後設有雙面膠，非常方面。